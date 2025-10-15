Baby Nr. 3 für die Casiraghis – es ist ein Mädchen und trägt DIESEN Namen!

Das Paar hat nach zwei Söhnen nun sein Familienglück mit einer Tochter gekrönt. Der Name der Kleinen hat eine besondere Bedeutung.

Im Fürstenhaus von Monaco gibt es Grund zur Freude: Pierre Casiraghi (38) und seine Ehefrau Beatrice Casiraghi (geb. Borromeo, 40) sind erneut Eltern geworden. Nach zwei Söhnen durfte das Paar nun sein erstes Mädchen auf der Welt willkommen heißen – eine kleine Prinzessin namens Bianca Caroline Marta.

Die Nachricht wurde zuerst vom französischen Magazin Paris Match veröffentlicht, am Abend folgte dann die offizielle Bestätigung des Palasts. Auf Instagram teilte die monegassische Fürstenfamilie ein Familienfoto von Beatrice, Pierre und ihren beiden älteren Kindern und übermittelte gleichzeitig die Glückwünsche zur Geburt.

Ein Name mit besonderer Bedeutung

Der vollständige Name der kleinen Bianca ist mehr als nur eine hübsche Kombination: Wie der französische Adelsexperte Stéphane Bern berichtete, ist er eine liebevolle Hommage an zwei wichtige Frauen in den Familien Casiraghi und Borromeo. Der zweite Vorname Caroline erinnert an Pierres Mutter, Prinzessin Caroline von Hannover (68), während Marta an Beatrices verstorbene Großmutter, die italienische Modedesignerin Marta Marzotto (†85), erinnert.

Mit der Geburt ihrer Tochter krönen Pierre und Beatrice ihr Familienglück – und schenken auch ihren beiden Söhnen Stefano (8) und Francesco (7) ein neues Geschwisterchen.

Beatrice und Pierre Casiraghi mit ihren Söhnen Stefano und Francesco. © Instagram/palaisprincier

Seltene Einblicke ins Familienleben

Die Casiraghis gelten als ausgesprochen privat. Nur selten zeigen sie sich gemeinsam in der Öffentlichkeit, und noch seltener geben sie Einblicke in ihr Familienleben. Umso größer war die Freude, als das Paar im November 2024 beim Nationalfeiertag Monacos gemeinsam mit den beiden Buben auftrat.





Damals sorgten die rührenden Szenen für Aufsehen: Stefano und Francesco wirkten an der Seite ihrer Eltern zunächst schüchtern, schmiegten sich aber bald an Beatrice und Pierre – ein Moment, der den royalen Alltag einmal ganz familiär und herzlich zeigte.

Mit dem Babyglück wächst die Familie nun zu fünft heran. Ob die neugeborene Bianca beim kommenden Nationalfeiertag im November erstmals öffentlich zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedenfalls: Das Fürstenhaus darf sich über ein neues, kleines Mitglied freuen – und Monaco über eine neue Mini-Prinzessin.