Insiderin plauderte aus: Casiraghi ist schwanger!

Bei einem Dior-Event Ende Mai zeigte sie noch im Luxus-Look, jetzt soll sie in freudiger Erwartung sein.

Es war ein Abend voller Glamour, Luxus und Mode in der Ewigen Stadt – doch der wohl wertvollste „Schmuck“ blieb zunächst verborgen. Beim exklusiven Dior-Event in Rom Ende Mai sorgte Beatrice Casiraghi-Borromeo (39)mit ihrem edlen Look und Diamantschmuck im Wert von über 35.000 Euro für Aufsehen. Was die Gäste jedoch erst später erfuhren: Unter dem eleganten Kleid trug die gebürtige Italienerin noch etwas weit Kostbareres – neues Leben.

Es wird ein...

Wie die deutsche Journalistin und "Icon"-Gründerin Inga Griese in ihrem Nachbericht zum Event verriet, erwartet Beatrice, die Ehefrau von Pierre Casiraghi (37), ihr drittes Kind – und diesmal wird es ein Mädchen. Auf Instagram schrieb Griese voller Freude: „Es war ein wahres Vergnügen, die Ikone von beauty&brain, die Filmemacherin Beatrice Casiraghi-Borromeo wieder zu treffen, die nach zwei Söhnen glücklich mit einem Mädchen schwanger ist.“

Beatrice und Pierre Casiraghi mit den beiden Söhnen Stefano und Francesco © Getty Images ×

Das Paar, das seit 2015 verheiratet ist, hat bereits zwei Söhne: Stefano (8) und Francesco (7). Offiziell bestätigt haben Pierre und Beatrice die Schwangerschaft bislang nicht. Umso bedeutsamer erscheint Grieses Bekanntgabe – auch weil die beiden Frauen schon länger eine enge Verbindung pflegen. Erst im Dezember 2024 zierte Beatrice das Cover der „Icon“, sprach offen über Feminismus, persönliche Ziele und die Kraft der Unabhängigkeit.

Werte und Ziele

In einem Interview mit der „Welt“ im März 2025 ließ Beatrice bereits durchblicken, welche Werte sie ihren Kindern – und besonders einer Tochter – mitgeben möchte: „Das Erste, was ich einer Tochter sagen würde, ist, dass sie niemals finanziell von irgendjemandem abhängig sein sollte – weder von ihren Eltern noch von ihrem Partner. [...] Es bedeutet, sich selbst zu bilden, Fähigkeiten zu entwickeln, das Ziel zu haben, unabhängig zu sein.“





Große Liebe

Neben klaren Worten über weibliche Selbstbestimmung fand die Filmemacherin auch berührende Töne für ihren Ehemann Pierre, den jüngsten Sohn von Caroline von Hannover (68) und Neffen von Fürst Albert II. von Monaco (67): „Ich bin sehr glücklich, Pierre gefunden zu haben. Er ist ein zutiefst ehrlicher, anständiger Mensch mit großartigen Werten und einer wilden Vorstellungskraft. Er liebt Abenteuer und macht das Leben unserer Kinder so viel aufregender.“

Ein weiteres kleines Abenteuer kündigt sich also an – leise, stilvoll und ganz in der Art der Casiraghis.