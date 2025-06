Meghan: 2. Staffel ihrer Netflix-Doku kommt noch vor dem Sommer

Royal-Fans und Streaming-Begeisterte dürfen sich freuen: Herzogin Meghan bringt ihre Netflix-Serie „With Love, Meghan“ früher zurück als erwartet. Die zweite Staffel des Lifestyle-Formats soll nun schon im Sommer 2025 erscheinen – und nicht wie ursprünglich angekündigt erst im Herbst.

Die überraschende Nachricht verbreitete Meghan (43) höchstpersönlich über ihren offiziellen Instagram-Kanal. In einem kurzen Clip, der eine Szene zeigt, die es nicht in die erste Staffel geschafft hat, gibt Meghan nicht nur praktische Küchentipps, sondern auch einen deutlichen Hinweis: „Ein großartiges Wochenende, um die Serie noch einmal anzuschauen oder nachzuholen, während wir uns auf Staffel zwei in diesem Sommer vorbereiten.“ Damit macht sie klar: Die neuen Folgen stehen kurz bevor.

Bereits die erste Staffel von „With Love, Meghan“ sorgte für viel Aufmerksamkeit. In der Show mischt die ehemalige Schauspielerin und heutige Herzogin persönliche Einblicke mit Lifestyle-Elementen. Fans schätzen die Mischung aus authentischen Momenten, Design-Tipps und kulinarischen Szenen – alles inszeniert im typischen Meghan-Stil.

Erfolgsduo: Meghan und „As Ever“

Neben der Netflix-Serie treibt Meghan auch ihre Lifestyle-Marke „As Ever“ voran. Im Magazin Fast Company verriet sie kürzlich, dass sie sich mit neuen Produkten noch Zeit lassen will. Aktuell verkauft sie Marmelade, Honig und Tee – allesamt schnell ausverkauft. Die nächsten Schritte: Gastfreundschaft weiter in den Fokus rücken, mittelfristig soll auch der Modebereich erschlossen werden. Neue Produkte wird es jedoch voraussichtlich erst Anfang 2026 geben.

© Netflix

Mit der Kombination aus Streaming-Erfolg und Markenaufbau bleibt Meghan ein fester Bestandteil der Medienlandschaft – ganz ohne royalen Hofstaat, aber mit jeder Menge Einfluss.