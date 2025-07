Pierre Casiraghi bricht das Schweigen – über seinen Sieg und sein Familienglück

Pierre Casiraghi, sonst eher zurückhaltend und selten im Rampenlicht, erlebt gerade eine aufregende Zeit: Er erwartet sein drittes Kind und hat kürzlich einen großen persönlichen Erfolg gefeiert.

Pierre Casiraghi, der Sohn von Fürstin Caroline von Hannover, hält sich sonst gerne aus der Öffentlichkeit heraus und spricht kaum über sein Privatleben. Doch aktuell erlebt der 37-Jährige sein ganz persönliches Glück: Seine Ehefrau Beatrice Borromeo erwartet in wenigen Wochen ihr drittes gemeinsames Kind – ein Mädchen.

Bevor er sich allerdings auf dieses neue Familienabenteuer vorbereitet, konnte Pierre Casiraghi einen bedeutenden sportlichen Erfolg feiern. Beim wohl gefährlichsten Segelrennen der Welt, dem Admiral's Cup" ging er als Sieger hervor – ein Triumph, über den er nun in einem seltenen Interview mit der Zeitung Monaco Matin sprach.

Großer Verlust

Trotz seines Sieges zeigt sich Casiraghi bescheiden: „Ich hatte Trainer für Teamwettbewerbe, aber keine individuelle Betreuung. Als Crewmitglied habe ich viel gelernt.“ Der tragische Verlust seines Vaters Stefano Casiraghi, der 1990 bei einem Offshore-Rennboot-Weltmeisterschaftsrennen ums Leben kam, scheint ihn nicht zu belasten. Im Gegenteil: „Dieses Rennen zieht mich an“, erklärt Pierre.





Kampf gegen sich selbst

Der Motorsport, insbesondere das Segeln, liegt ihm und seinem Team Malizia im Blut. „Ich liebe den Wettkampf und fühle mich in diesem Sport wohl. Die aufregenden Momente und der Nervenkitzel sind es, die mich antreiben.“ Für Casiraghi ist Segeln nicht nur ein Sport, sondern vor allem eine Herausforderung mit sich selbst. „Es ist ein Kampf gegen die eigenen Grenzen“, sagt er. „Deshalb will ich mich immer weiter verbessern und zu Höchstleistungen anspornen.“ In Kürze verlagere sich der Fokus aber erst einmal auf die Geburt seines dritten Kindes.