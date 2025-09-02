Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Harry William
© Getty Images

Royaler Geheimplan

Charles will Harry sehen – doch William blockt ab

02.09.25, 18:55
Teilen

Sechs Tage vor Prinz Harrys geplanter Ankunft in London wächst die Spannung im Buckingham-Palast. Während König Charles III. einem Treffen mit seinem jüngsten Sohn offen gegenüberstehen soll, lehnt Thronfolger Prinz William den Gedanken entschieden ab

Am 8. September wird Prinz Harry in Großbritannien erwartet. Der Anlass: die „WellChild Awards“, deren Schirmherr er ist. Das Datum fällt zugleich auf den dritten Todestag von Queen Elizabeth II. (†96). Ein enger Freund des Prinzen von Wales verriet dem "Daily Beast", dass William ein Wiedersehen für eine „schreckliche, schreckliche Idee“ hält. Zwar würde er als „loyaler Soldat“ die Entscheidung seines Vaters respektieren, ein Treffen mit Harry aber selbst klar ablehnen.

Charles will Harry sehen – doch William blockt ab
© oe24

Der geheime Plan des Königs

Laut einem Palastmitarbeiter gegenüber der deutschen "Bild" hat Charles Anweisungen gegeben, seinen Terminkalender flexibel zu halten, um ein mögliches Treffen zu ermöglichen. Königin Camilla (78) soll zudem hinter den Kulissen dafür werben, dass Vater und Sohn wieder zueinanderfinden. Viele Mitarbeiter des Palasts stehen laut Insiderangaben auf Williams Seite. Ein Grund: das mangelnde Vertrauen gegenüber Harry und Meghan. Seit dem Rückzug des Paares 2020 belasten Interviews, eine Netflix-Serie und Rechtsstreitigkeiten das Verhältnis zusätzlich.

König Charles und Königin Camilla

König Charles und Königin Camilla

© APA

Die zerrütteten Familienbande

Ein mögliches Treffen in London wäre das erste persönliche Wiedersehen seit Februar 2024, als Harry seinen krebskranken Vater kurz besuchte. Mit William hingegen gibt es kaum noch Kontakt. Jüngst beklagte Harry, dass Charles nicht mehr mit ihm spreche. Ob es nun zu einer Annäherung kommt, bleibt ungewiss.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden