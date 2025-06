× Das gab's noch nie! Intime Einblicke bei William und Kate

Jetzt tauchen private Aufnahmen von William und Kate auf! Während der laufenden Geburtstagsparade für König Charles überraschen die neuen Einblicke.

Heute findet die offizielle Geburtstagsparade "Trooping the Colour" für König Charles statt.

Der britische König selbst ist 76 Jahre alt, hat aber eigentlich im November Geburtstag, doch die Feier gehört zur royalen Tradition der Monarchin oder des Monarchen in Großbritannien.

Neben König Charles und Königin Camilla stehen vor allem Prinz William, und seine Frau Kate im Fokus. Das Thronfolger-Ehepaar nimmt gemeinsam mit seinen drei Kindern an der Parade teil und sorgt noch während der laufenden Feierlichkeiten für eine Überraschung.

Intime Familienfotos

Auf ihrem Flickr-Account "The Prince and Princess of Wales" werden plötzlich private Fotos geteilt, die kurz vor dem Beginn der Geburtstagsparade entstanden sein müssen.

So zeigt ein Bild Catherine mit Prinz Louis, 7, Prinzessin Charlotte, 10, und Prinz George, 11, beim Warten auf ihre Kutsche, während ein anderer Schnappschuss eingefangen hat, wie sich Prinz William von seiner Familie entfernt und zu seinem Pferd geht. Dabei schaut ihm Sohn Louis sehnsüchtig hinterher.

© flickr/Andrew Parsons/Kensington Palace ×

Kate und die Kinder, bevor es in die Öffentlichkeit geht

Ein anderes Foto zeigt Kate im Inneren des Palastes, die mit den Angestellten lacht, in einem wunderschönen hellblauen Kleid - ihre Kinder schwärmen um sie herum.

© flickr/Andrew Parsons/Kensington Palace ×

Ein weiteres Foto zeigt Kate sitzend, kurz bevor sie einen öffentlichen Auftritt hat. Ob die Prinzessin nach so viel Routine noch aufgeregt vor diesen Events ist?

© flickr/Andrew Parsons/Kensington Palace ×

Warum das Ganze so besonders ist: Normalerweise posten die Royals immer erst Fotos nach ihren Auftritten, nie währenddessen. Denn die Geburtstagsparade läuft ja noch.