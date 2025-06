Happy Birthday, König Charles!

Am 14. Juni 2025 richtet sich der Blick vieler Royal-Fans nach London: König Charles III. feiert seinen offiziellen Geburtstag mit der traditionellen Parade „Trooping the Colour“ – ein royales Großereignis mit militärischem Prunk, das auch im ORF live von 09:50 bis 14:20 Uhr übertragen wird

Obwohl König Charles tatsächlich am 14. November geboren wurde, ist es britische Tradition, den Geburtstag des Monarchen im Juni mit einer prunkvollen Zeremonie zu feiern. Grund ist das meist bessere Wetter in diesem Monat. Die diesjährige Parade ist bereits die dritte für Charles als König – und verspricht erneut ein imposantes Spektakel mit Tausenden von Zuschauern vor Ort und Millionen an den Bildschirmen weltweit.

Prinz George (links) nimmt mit seinen Geschwistern an ausgewählten öffentlichen Terminen teil. © apa ×

Wie der Palast bestätigt, nehmen über 1.400 Soldatinnen und Soldaten, 200 Pferde und 400 Musiker an dem historischen Ereignis teil. Die Parade beginnt am Buckingham-Palast, führt über die prachtvolle Straße The Mall bis zum historischen Horse Guards Parade. Dabei präsentieren sich die Truppen in akkurater Formation, begleitet von eindrucksvoller Musik und beeindruckender Reitkunst. Nach der Parade tritt König Charles gemeinsam mit Mitgliedern der königlichen Familie auf den Balkon des Buckingham-Palasts, um sich dem Volk zu zeigen. Dort verfolgen sie auch den traditionellen Überflug der Royal Air Force – ein emotionaler Moment, den Royal-Fans jedes Jahr mit Spannung erwarten.

Königin Elizabeth II. hat mit der farbenprächtigen Parade "Trooping the Colour" ihren 88. Geburtstag gefeiert.

© Getty Images

Der Dresscode der Royals

Ganz ohne offizielle Vorschrift geht es natürlich nicht. Einladungen zum Empfang im Horse Guards Palace nach der Parade beinhalten klare Hinweise: Herren im langen Jackett oder sogenannten „Morning Coat“ mit Krawatte, Damen in formellen Kleidern. Dieser formelle Rahmen gilt nicht nur für geladene Gäste, sondern wird auch von der Royal Family beachtet. König Charles und Prinz William treten traditionell in Uniform auf. Andere Männer wie Edoardo Mapelli Mozzi erscheinen im klassischen "Morning Coat".

© Getty Images

Der inoffizielle Dresscode für die royalen Damen? Helle Farben mit Signalwirkung. Zwar ist Dunkelblau oder Burgunderrot auf der Ehrentribüne selten geworden, aber Pastelltöne wie Rosé, Mint, Zitronengelb oder Cremeweiß gehören längst zum Standard. „Was selbst aus der letzten Reihe der Zuschauer auf der Zufahrtsstraße zum Palast sichtbar ist, liegt modisch richtig“, lautet die unausgesprochene Regel. Und tatsächlich: Kate Middleton wählte 2022 ein elegantes weißes Ensemble, das weltweit Schlagzeilen machte. Auch Prinzessin Anne setzte bereits 1985 mit einem knallgelben Outfit samt Strohhut ein modisches Ausrufezeichen.

© Getty ×

Ob die Wahl in diesem Jahr erneut auf Klassiker wie Alexander McQueen bei Catherine oder Fiona Clare bei Camilla fällt, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch: Die Outfits der Royal-Ladys werden nicht nur beim Balkonmoment für Gesprächsstoff sorgen, sondern auch in den sozialen Medien für reichlich Aufmerksamkeit sorgen.

Wermutstropfen für Charles

2024 kam Charles mit der Kutsche © Getty ×

Trotz aller Traditionen: König Charles III. wird auch bei der diesjährigen Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ am 14. Juni 2025 nicht hoch zu Ross erscheinen. Grund ist seine Krebserkrankung, die der Palast im Februar 2024 öffentlich machte. Wie schon im Vorjahr wird der Monarch daher in einer Kutsche Platz nehmen – an der Seite seiner Ehefrau Königin Camilla.

König Charles III. 2023 noch hoch zu Ross © Getty ×

2023 war Charles noch auf dem Pferd geritten, ganz in Uniform. Doch die Gesundheit hat jetzt Vorrang.