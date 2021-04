Am 17.April wird Prinz Philip zu Grabe getragen. Wegen der Coronapandemie fällt die Beerdigung deutlich kleiner auf als andere royale Trauerfeiern zuvor. Die aktuelle Gästeliste im Detail:

Am kommenden Sonntag wird der 99-jährige Ehemann der Queen in der St.George´s Kapelle in Windsor beigesetzt. Die Trauerfeier wird mit einer nationalen Schweigeminute um drei Uhr beginnen. Dies gibt ein Sprecher des Königshauses bekannt. "Die Pläne für die Beerdigung entsprechen den persönlichen Wünschen des Herzogs von Edinburgh. Es wird ein zeremonielles, königliches Begräbnis sein, wie auch für Königin Elizabeth, die Königinmutter, und kein staatliches Begräbnis – etwas, das im Allgemeinen den Monarchen vorbehalten ist."

30 Gäste erlaubt

Ganz sicher aber würde die Beerdigung in einem größeren Kreise stattfinden, wären da nicht die Restriktionen einer Pandemie. Rund dreißig Gäste nehmen an der Zeremonie teil: Queen Elizabeth (94) wird von ihren vier Kindern – Prinz Charles, (74) Prinzessin Anne, (70), Prinz Andrew, (61), und Prinz Edward, (57) begleitet. Die Ehepartner der vier Kindern stehen selbstverständlich auch auf der Gästeliste.

Prinz Harry ohne Begleitung

Auch Prinz William (38) und seine Ehefrau Kate (39) werden Prinz Philip am kommenden Samstag die letzte Ehre erweisen. Sein Bruder Prinz Harry (36), ist am Wochenende aus Kalifornien angereist – allerdings ohne Herzogin Meghan (39), die wegen ihrer Schwangerschaft aktuell nicht verreisen darf. Die weiteren Enkelkinder des Herzogs und deren Partner werden ebenfalls erwartet. Hierbei handelt es sich um Zara Tindall (39), Prinzessin Beatrice (32) Prinzessin Eugenie (31), Lady Louise Windsor (17) und ihren Bruder James Viscount von Severn (13). Peter Phillips (43) und seine Frau Autumn (42) haben sich vor zwei Jahren getrennt. Sie werden deshalb nicht am Begräbnis teilnehmen.

Enge Freunde der Royal-Family

Neben den engsten Familienmitgliedern könnten auch folgende Vertraute der Royal Family an der Beerdigung teilnehmen:

Lady Pamela Hicks (91), die Cousine ersten Grades von Prinz Philip

Penelope Knatchbull, (67), die eine enge Freundin von Prinz Philip war

Prinzessin Alexandra (84), die Cousine von Queen Elizabeth

Herzog Edward von Kent (85) und seine Frau Katharine (88)

Prinz Michael von Kent (78) und seine Frau Marie Christine von Reibnitz (76)

Der Earl of Snowdon (59)

Lady Sarah Chatto (56)

Der Privatsekretär des Herzogs, Brigadier Archie Miller-Bakewell

Admiral Tony Radakin, der erste Seelord und Chef der Royal Navy

Ökologische Bestattung

Prinz Philip wird in einem umweltfreundlichen Sarg aus Schurwolle bestattet werden. Dieser wird transportiert mit einem Land Rover Defender, der mit Hybridtechnik fährt. Die Queen hat für das Begräbnis ihres Mannes den Traditionsbestatter Leverton & Sons beauftragt, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Bestattungen so ökologisch wie möglich zu gestalten.