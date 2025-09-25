DIESER Royal posiert gut gelaunt vor Dessous und Strapsen

Prinzessin Anne sorgt für Aufsehen: Bei einem Besuch in einem Luxus-Dessous-Label posiert die Princess Royal gut gelaunt vor BHs und Korsetts – ein unerwarteter royaler Moment

Die 75-jährige Schwester von König Charles, 76, ist sonst für ihre Bodenständigkeit und Pflichtbewusstheit bekannt. Bei ihrem Besuch des Dessous-Labels Edge o’ Beyond zeigte sie sich hingegen offen und interessiert. Anne trug ein graues Kostüm mit karierter Jacke, einen dunkelgrauen Faltenrock, kniehohe Lederstiefel, schwarze Handschuhe, eine schlichte Ledertasche und ein Seidentuch mit gelben Akzenten. Trotz der umgebenden schwarzen und roten Lingerie wirkte ihr Outfit unaufgeregt und betonte ihre bodenständige Art.

Zwischen Tabubruch und Souveränität

Während ihres Termins hörte die Princess Royal aufmerksam zu, stellte Fragen zur Herstellung der Dessous und diskutierte sogar über die „Zensur des weiblichen Körpers“ in sozialen Medien. Der Auftritt wurde als mutig und modern wahrgenommen. Kaum veröffentlicht, überschlagen sich die Reaktionen online. „Das erste Foto ist sooo ikonisch!“, kommentierte ein Nutzer. Eine andere schrieb: „Prinzessin Anne umgeben von sexy Unterwäsche. Ich liebe es.“ Besonders gelobt werden ihre Gelassenheit, Coolness und die Kombination aus pflichtbewusster und nahbarer Ausstrahlung. Anne wird dadurch erneut als heimliche Lieblingin der Royal Family gefeiert.