Donald Trump will Prinz William in die USA einladen

Es könnte ein hochkarätiges Treffen der besonderen Art werden: Donald Trump (78) plant offenbar, Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) offiziell nach Washington einzuladen. Dies berichtet die britische "Mail on Sunday" unter Berufung auf Insider-Quellen.

Das erste persönliche Aufeinandertreffen zwischen Trump und dem britischen Thronfolger fand im Dezember 2024 in Paris statt, als beide an der Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame teilnahmen. Dort soll sich Trump laut Insidern sofort mit William verstanden haben. „Der Präsident war beeindruckt und hält ihn für einen großartigen Kerl“, heißt es. So sehr, dass Trump nun ein weiteres Treffen in den USA anstrebt. Sein Wunsch: Ein offizieller Besuch von Prinz William im Weißen Haus. Dabei soll auch Prinzessin Kate eingeladen werden – mit Rücksicht auf ihre Gesundheit. Die dreifache Mutter befindet sich nach ihrer Krebsbehandlung noch in der Erholungsphase und kehrt erst langsam in die Öffentlichkeit zurück.

© Getty ×

Dass Donald Trump eine Affinität zur britischen Königsfamilie hat, ist kein Geheimnis. Schon zu seiner ersten Amtszeit (2017–2021) zeigte er sich als großer Royal-Fan. Besonders seine Treffen mit der verstorbenen Queen Elizabeth II. waren ihm stets eine Ehre. Auch König Charles (76) lobte er in der Vergangenheit mehrfach für dessen Engagement, unter anderem im Umweltschutz. Nun soll die britische Regierung laut der Times sogar erwägen, hochrangige Royals offiziell in die USA zu entsenden, um die transatlantischen Beziehungen weiter zu stärken. Trump selbst äußerte sich bereits nach dem Treffen in Paris begeistert: "William sah wirklich sehr gut aus. Er war wirklich nett, und das habe ich ihm auch gesagt. Wir hatten ein tolles Gespräch."