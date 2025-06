Einbruch bei Prinz William und Kate: Mann mit Drogen festgenommen

Auf Schloss Windsor kam es zu einem riesigen Polizeieinsatz. Der Grund: Ein Eindringling, der im Besitz von A-Drogen war.

Ein unerlaubter Eindringling auf dem Gelände von Windsor Castle sorgt für erneute Besorgnis rund um die Sicherheit der britischen Königsfamilie. Am Sonntagnachmittag wurde ein Mann festgenommen, der versucht hatte, das geschützte Areal zu betreten – in unmittelbarer Nähe zum Wohnsitz von Prinz William, Prinzessin Kate und ihren drei Kindern.

Im Besitz von Drogen

Laut der britischen Boulevardzeitung „The Sun“ kletterte der Mann über eine Mauer des Schlossgeländes. In der Nähe des sogenannten Town Gate fiel er Sicherheitskräften auf und wurde wenig später von der Metropolitan Police gestoppt. Die Beamten verhafteten ihn wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch sowie Besitzes von Drogen der Kategorie A, darunter fallen unter anderem Heroin, Kokain oder Crystal Meth.

Ermittlungen

Die Polizei bestätigte, dass der Verdächtige – ein Mann in seinen Dreißigern – auf dem Grundstück entdeckt und unverzüglich in Gewahrsam genommen wurde. Nach einer ersten Vernehmung wurde er vorläufig auf Kaution freigelassen. Die Ermittlungen sind weiterhin im Gange.

Unklar ist bislang, ob Mitglieder der königlichen Familie zum Zeitpunkt des Vorfalls im nur wenige hundert Meter entfernten Adelaide Cottage anwesend waren. Das idyllisch gelegene Wohnhaus, das ursprünglich 1831 für Prinzessin Adelheid von Sachsen-Meiningen errichtet wurde, dient William und Kate seit einiger Zeit als familiärer Rückzugsort abseits des Londoner Trubels.

William und Kate mit George Louis und Charlotte © Getty ×

Vorfälle häufen sich

Bereits in der Vergangenheit kam es auf dem Gelände zu ähnlichen Vorfällen: Im Oktober 2024 drangen maskierte Täter in einen Nebentrakt des Anwesens ein und stahlen unter anderem einen Pick-up sowie ein Quad-Bike von der zur Schlossanlage gehörenden Shaw Farm. Auch damals befand sich die Familie Berichten zufolge in unmittelbarer Nähe zum Tatort – glücklicherweise ohne direkte Gefahr für die Royals.

Die wiederholten Zwischenfälle werfen erneut die Frage nach den bestehenden Sicherheitsvorkehrungen rund um Windsor Castle auf. Die Metropolitan Police, die für den Schutz der königlichen Familie verantwortlich ist, prüft derzeit mögliche Sicherheitslücken und plant laut ersten Angaben eine Überprüfung und mögliche Nachbesserung der Schutzmaßnahmen.