Emotional: Diese Brosche trug sie zuletzt bei Beerdigung der Queen

Prinzessin Charlotte erscheint mit ihrer Mutter Kate ganz im Partnerlook in Blau zu den Feierlichkeiten der Geburtstagsparade für König Charles.

Schnappschuss! Dabei fällt eine Brosche auf, die die kleine Prinzessin trägt. Sie dürfte von großem emotionalen Wert für Charlotte sein, denn zuletzt hatte sie diese zur Beerdigung von Urgroßmutter Queen Elizabeth getragen.

Dabei handelt es sich um die "Diamond Horseshoe Brooch", die bereits seit Generationen im Besitz der britischen Königsfamilie ist. Die Brosche in Form eines Hufeisens wurde erstmals 1929 an der damaligen Queen Mother fotografiert. Sie ist also fast 100 Jahre alt!

Geschenk von Elizabeth II.

Queen Elizabeth hatte der jungen Prinzessin die Brosche vor Jahren geschenkt. Bei ihrer Beerdigung im Oktober 2022 hatte Charlotte diese für ihre Großmutter getragen. Und auch heute in Gedenken an Elizabeth und im Beisein ihrer Familie - unter anderem auch für die Feierlichkeiten für König Charles.