Ernst August: Nach Spitals-Drama mit Rollator durch Madrid

Ernst August von Hannover zeigt sich erstmals nach seinem Spitalsaufenthalt wieder in der Öffentlichkeit. Vier Tage nach seiner Entlassung aus einer Klinik in Madrid, wo er wegen eines Nierenversagens behandelt wurde, wagte sich der Welfen-Prinz zu einem Restaurantbesuch in der spanischen Hauptstadt

Der 70-Jährige hat sichtbar an Gewicht verloren, wirkt müde, aber entschlossen. In einem hellblauen Hemd, einer olivfarbenen Weste und Turnschuhen mit festem Profil meistert er mithilfe eines Gehstockes und seines Chauffeurs die wenigen Meter vom Auto bis zum Restaurant. Einen Rollator nutzend, hält er in der anderen Hand eine noch unangezündete Zigarette – ein Zeichen dafür, dass er trotz aller Strapazen nicht auf kleine Gewohnheiten verzichten möchte. © Getty Images Noch Anfang April war die Sorge groß, als Ernst August auf der Intensivstation einer Klinik lag. Sein Gesundheitszustand galt als kritisch. Nun scheint er auf dem Weg der Besserung zu sein. Seine Freundin, die griechische Künstlerin Claudia Stilianopoulos (51), war während seines Klinikaufenthaltes mehrfach an seiner Seite gesichtet worden. Auch sein Sohn Christian von Hannover ließ es sich nicht nehmen, seinen Vater zu besuchen. © Photo Press Service, www.photopress.at Gegenüber der Plattform „El Economista“ äußerte sich Stilianopoulos vorsichtig optimistisch: Ernst August habe „gut auf die Behandlung“ angesprochen, auch wenn sie selbst „sehr besorgt“ über seinen Zustand gewesen sei. Die Künstlerin, die mit dem Welfen-Prinzen in Madrid lebt, gilt als große Stütze auf seinem Weg der Genesung. © Photo Press Service, www.photopress.at Ernst August von Hannover ist ein Urenkel des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. und seit 1999 mit Caroline von Monaco (68) verheiratet. Aus dieser Ehe stammt Tochter Alexandra (25). Obwohl die Beziehung zur monegassischen Prinzessin – der Tochter von Hollywood-Ikone Grace Kelly (†52) – schon lange als zerrüttet gilt, wurde bisher keine Scheidung eingereicht. Ernst August von Hannover mit Freundin Claudia Stilianopoulos © Getty × In Claudia Stilianopoulos scheint der schwer angeschlagene Prinz nun neues Glück gefunden zu haben. Gemeinsam stellen sie sich den Herausforderungen seiner Genesung. Ernst August zeigt: Auch nach schweren Zeiten ist ein Neuanfang möglich.