Schweden Royals
Urlaub

Estelle & Oscar sind schon so groß! Prinzessin Victoria teilt private Schnappschüsse

01.09.25, 12:07
Diese Fotos sind im Sommerurlaub de Schweden-Royals entstanden.

Diese zwei Adelssprösse sind aber schon wirklich groß geworden! Auf neuen, privaten Urlaubsbildern sind Estelle (13) und Oscar (9) von Schweden zu sehen. 

Auf dem Insta-Account des Schweden-Königshauses sind entspannte Bilder aus dem Urlaub zu sehen. Diesen verbringen Victoria (48), ihr Mann Daniel 51) und die Kinder samt Hund traditionell auf der Insel Öland, im Schloss Soliden.

Sommerliche Auszeit

Familienhund Rio durfte bei der sommerlichen Auszeit natürlich nicht fehlen. Schwimmen, toben, spazieren - diesen Sommer muss alles dabei gewesen sein für die Familie. Nun heißt es aber bald: Rückkehr zum Alltag! Für die Kinder bedeutet das Schule und für Mama Victoria quasi auch. Sie setzt ihr militärisches Training fort.

