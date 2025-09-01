Geheime Luxus-Odyssee: Kate & William verschwinden auf Yacht

Das royale Paar genoss eine Auszeit in Griechenland - dabei sollen Kate und William auf mysteriöse Tricks gesetzt haben, um unter dem Radar zu bleiben.

Auch im Zeitalter von GPS, Drohnen und Dauer-Überwachung gelingt es dem britischen Thronfolger-Paar offenbar, der Öffentlichkeit zu entkommen. Prinzessin Kate (43) und Prinz William (43) sollen mit ihren drei Kindern George (12), Charlotte (10) und Louis (7) im Juli einen Luxusurlaub auf hoher See verbracht haben – weit draußen vor der griechischen Insel Kefalonia.

Mehr lesen:

Urlaub fast nur an Bord

Offizielle Bestätigungen? Fehlanzeige. Selbst Wochen später herrscht Rätselraten. Laut der britischen Daily Mail gleicht die Reise einer „Odyssee“. Angeblich verbrachten die Royals fast die gesamte Zeit auf der Yacht – lediglich der Transfer vom Privatjet an Bord und zurück soll sie an Land geführt haben.

Welche Yacht war es wirklich?

Lange war nicht einmal klar, welches Schiff als königliches Feriendomizil diente. Mittlerweile gilt die 60 Meter lange "Lady Beatrice" als wahrscheinlichste Kandidatin. Zuvor kursierten Gerüchte über andere schwimmende Paläste.

Die Lady Beatrice als schwimmendes Feriendomizil der Royals? © SuperYachtFan

Mit dabei: die Middletons

Wer tatsächlich mitreiste, bleibt ebenfalls unklar. Sichtungen waren selten und schwer zu bestätigen. Doch es heißt, Kate und William hätten die Zeit nicht nur mit ihren Kindern, sondern auch mit Kates Eltern Carole (70) und Michael Middleton (76) genossen.

© Getty

Plötzlich vom Radar verschwunden

Ein Detail sorgt besonders für Spekulationen: Am Morgen der angeblichen Ankunft verschwand die Yacht plötzlich von allen Tracking-Systemen. Experten vermuten, dass das automatische Identifikationssystem absichtlich abgeschaltet wurde – um den Royals einen Urlaub fernab von Kameras, Fotografen und neugierigen Blicken zu ermöglichen.

So bleibt von Kates und Williams Sommerreise vor allem ein Hauch von Mysterium – und die Erkenntnis, dass selbst die modernste Technik manchmal machtlos ist, wenn Royals wirklich untertauchen wollen.