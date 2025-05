Harry & Meghan: Liebes-Show bei Beyoncé Konzert

Ein neuer Schnappschuss sorgt derzeit in den sozialen Netzwerken für Aufsehen: Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) wurden beim Konzert von Megastar Beyoncé (43) in Kalifornien gesichtet – vertraut, gelöst und ganz offensichtlich verliebt

Das Bild entstand laut Daily Mail am fünften Abend der mit Spannung erwarteten "Cowboy Carter Tour" in Los Angeles und verbreitet sich seither rasant auf zahlreichen Fanaccounts. Zu sehen ist Meghan in einem eleganten, figurbetonten Kleid des venezolanischen Designers Carolina Herrera. Eng an ihren Ehemann geschmiegt, strahlt sie in die Kamera, während Prinz Harry mit einem Cowboy-Hut überrascht – offenbar eine Hommage an den Look der Queen of Pop selbst. Der eher zurückhaltende Royal zeigt sich modisch inspiriert und nahbar. Das Paar wirkt vertraut, glücklich – ein starker Kontrast zu den jüngsten Negativschlagzeilen rund um den anhaltenden Familienstreit im britischen Königshaus.

Erst vor wenigen Wochen sprach Meghan in einem Interview mit dem US-Magazin People über die aktuelle Beziehung zu ihrem Ehemann. Sie verriet, dass sich ihre Ehe derzeit "fast wieder wie in den Flitterwochen" anfühle – ein Satz, der nun durch das Konzertfoto neue Bedeutung bekommt. Weder Harrys juristische Niederlagen in Großbritannien noch die Kritik an seinem BBC-Interview scheinen das Eheglück der Sussexes zu trüben.

© Getty Images

Es ist nicht das erste Mal, dass Meghan und Harry ein Beyoncé-Konzert besuchen. Bereits im Jahr 2023 feierten die beiden gemeinsam mit Meghans Mutter Doria Ragland (68) ausgelassen in einer Privatloge. Damals erschien die Familie im silbernen Dresscode – ein Wunsch der Sängerin persönlich. Mit ihrem neuesten Konzertbesuch zeigen Meghan und Harry erneut: Auch fernab royaler Verpflichtungen genießen sie das Leben in vollen Zügen – nahbar, stylish und ganz offensichtlich noch immer schwer verliebt.