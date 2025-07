Harry zu Meghan: "Das ist das Ende"

Eine Lippenleserin enthüllt eine brisante Unterhaltung zwischen Harry und Meghan.

Am 8. Jänner 2020 verkündeten Harry und Meghan öffentlich, dass sie sich von ihren royalen Pflichten zurückziehen würden. Der Plan zum Megxit war dabei schon lange geplant und wurde offenbar unmittelbar nach ihrer Hochzeit im Mai 2018 getroffen.

"Mach es heute Abend"

In der TV-Show „Lip-Reading The Royals: The Secret Conversations“ will die Lippenleserin Nicola Hickling nun eine brisante Unterhaltung zwischen Harry und Meghan während des Remembrance-Gottesdienstes im November 2018 entschlüsselt haben. Dabei drängte Meghan ihren Ehemann offenbar schon damals, den royalen Rückzug zu verkünden.

Laut der Expertin flüsterte Meghan ihrem Ehemann zu: „Nutze die Situation aus“ – wobei unklar bleibt, worauf genau sie sich damit bezog.Harry soll darauf knapp gefragt haben: „Heute?“ Meghan entgegnete angeblich: „Mach es heute Abend.“ Daraufhin habe Harry geantwortet: „Dir ist klar, dass das das Ende ist?“ – worauf Meghan lediglich bestätigte: „Ja, das weiß ich.“