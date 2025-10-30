Juan Carlos packt in Memoiren über Prinzessin Diana (†36) aus!

Mit seinen Aussagen sorgt der Alt-König Spaniens wieder einmal für Schlagzeilen. Diana-Fans sind entsetzt über die Behauptungen.

Spaniens ehemaliger König Juan Carlos sorgt erneut für Schlagzeilen – diesmal mit seinen Memoiren. In seinem neuen Buch „Réconciliation“, das kommende Woche in Frankreich erscheint, nimmt der 87-Jährige auch Stellung zu den seit Jahrzehnten kursierenden Gerüchten über eine mögliche Affäre mit Prinzessin Diana.

Mehr lesen:

Juan Carlos, der seit einigen Jahren in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebt, bestreitet darin entschieden, jemals eine Beziehung mit der verstorbenen Ex-Frau von König Charles gehabt zu haben. Laut der britischen Zeitung The Telegraph beschreibt er Diana als „kalt, wortkarg, distanziert, außer in Gegenwart der Paparazzi“.

Diana fühlte sich unwohl

Die Gerüchte hatten in den späten Achtzigerjahren ihre Runde gemacht, als Diana und Prinz Charles gemeinsam mit ihren Söhnen William und Harry im Marivent-Palast auf Mallorca urlaubten – der Sommerresidenz der spanischen Königsfamilie. Damals fiel vor allem auf, dass Diana Juan Carlos als „ein wenig zu aufmerksam“ empfand.

Ihr Biograf Andrew Morton zitierte Diana mit den Worten: „Ich fühlte mich unwohl, mit ihm allein in einem Raum zu sein, obwohl ich versichern kann, dass nichts passiert ist.“ Diese Aussagen sollen Prinzessin Diana nach einem Aufenthalt auf Mallorca Freunden gegenüber gemacht haben.

Image aufpolieren

Juan Carlos selbst räumt in seinen Memoiren ein, dass die mediale Aufmerksamkeit um ihn und Diana zu den Geschichten beigetragen habe. Nach fast 39 Jahren auf dem Thron trat er vor über zehn Jahren zurück, um seinem Sohn Felipe VI. den Weg frei zu machen. 2020 verließ er Spanien und zog nach Abu Dhabi, wie er in einem Interview mit Le Figaro erklärte. „Um meinem Sohn zu helfen, habe ich nach einem Ort gesucht, an dem mich Journalisten aus meinem Land nicht so leicht finden können. Ich wollte das Image des spanischen Königshauses verbessern.“

Trotz der Skandale und Spekulationen bleibt Juan Carlos ein Mann, der Geschichte geschrieben hat – und seine Memoiren bieten nun die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der spanischen Monarchie zu werfen. Zwischen Glanz, Palästen und Paparazzi zeigt sich einmal mehr: Im Königshaus ist nicht alles so, wie es die Schlagzeilen vermuten lassen.