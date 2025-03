Meghan "benutzt" ihre Kids als Werbung für ihren Online-Shop

Herzogin Meghan sorgt mit einem neuen Instagram-Post für Begeisterung bei ihren Fans: Sie hat ein seltenes Foto veröffentlicht, auf dem ihre beiden Kinder Archie und Lilibet zu sehen sind. Normalerweise hält Meghan ihre Familie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus

Unter dem Post schreibt Meghan: „Every day is a love story“ – auf Deutsch: „Jeder Tag ist eine Liebesgeschichte“. Das Bild zeigt die Herzogin in blauer Jeans und einer weißen Bluse. Auf ihrem linken Arm hält sie Töchterchen Lilibet, während Sohn Archie sich schützend an ihr Bein schmiegt. Besonders süß: Meghan und Lilibet tragen beide Strohhüte und scheinen bei der Gartenarbeit zu sein. Der Hintergrund des Fotos zeigt eine blühende Landschaft, und in Lilibets Hand ist ein Körbchen zu erkennen – offenbar mit gesammelten Blumen.

An sich nichts schlechtes - dennoch erntet sie jede Menge Spott für ihr "Famiien-Posting". Kein Wunder, denn ungefähr zeitgleich postete Meghan eine Story, die ihren neuen Online-Shop bewirbt. Viele sehen die Kinder somit als Mittel, um ihrem Shop einen Push zu geben. Zu den von Meghan beworbenen Produkten gehören ein ärmelloses Abendkleid im Wert von über 1.000 Pfund, Saint Laurent-Sandalen für 600 Pfund und Ohrringe, die Käufer 200 Pfund kosten – während andere handverlesene Stücke von Marken wie Heidi Merrick, Reformation und J Crew stammen. Ein Haftungsausschluss auf ihrer ShopMy-Website lautet: „Bitte beachten Sie, dass einige Produkte provisionspflichtige Links enthalten können.“

„Sie könnte damit möglicherweise Millionen verdienen und erhält wahrscheinlich eine Provision für jeden Verkauf, den sie tätigt“, sagte die Geld- und Business-Coachin Maddy Alexander-Grout gegenüber der britischen "MailOnline". Sie fügte hinzu: „Wenn man bedenkt, wie viele Follower sie im Durchschnitt hat (2,6 Millionen) und wie viel Engagement sie hat, könnte ich mir aufgrund ihrer Gefolgschaft vorstellen, dass Tausende und Abertausende von Menschen diese Dinge kaufen und sie damit eine ganze Menge verdienen wird.“

Meghans Online-Shop © Instagram

Sie wird eine ordentliche Summe verdienen, je nachdem, wie viel die Kleidung wert ist. Wenn sie beispielsweise 15 % Rabatt auf ein Hemd bekommt, das 128 Pfund kostet, verdient sie 19,20 Pfund. Meghan wird Tausende davon verkaufen und könnte mit einem Leinenhemd mindestens 19.000 Pfund verdienen. Einer der Gründe, warum sich Meghan und Prinz Harry von der königlichen Familie trennten, war die Weigerung der Monarchie, kommerzielle Unterstützung durch das Paar zu akzeptieren.

Der Link führt zu einem ShopMy-Shop und Meghans erste Angebote umfassen eine weiße Leinenbluse für 148 Pfund, Heidi Merricks „Windsor“-Kleid für unglaubliche 1.068 Pfund und eine Halskette von Maya Brenner mit dem Namen „The Happiness Retreat“ für fast 400 Pfund.

© Netflix ×

Das beweist für viele einmal mehr, dass Meghan nichts dem Zufall überlässt und ihr Social-Media-Auftritt eiskaltes Kalkül ist - auch wenn sie ihre Kinder dabei mit hineinzieht.