Meghans Produkte aus dem "As ever"-Onlineshop bereits ausverkauft.

Nur eine Stunde hat es gedauert, da waren all die Produkte, die im "As ever"- Onlineshop zu haben waren auch schon ausverkauft.

Preise der Produkte

Die feinen Marmeladen, Honigwaben und Blütenstreusel, sowie Tees und Backmischungen kosten zwischen 9 und 28 Dollar. Das Teuerste im Shop ist ein Honig mit Waben der als limited Edition angepriesen wurde und von Wildblumen stammen soll.

Interessante Details

Teesorten wie Pfefferminze oder Hibiskus sind um 12 Dollar zu haben gewesen, getrocknete Deko-Streuselblumen für 15. Auffällig: Will man die Himbeermarmelade in einer Verpackung erwerben kostet diese alleine fünf Dollar im Vergleich zu einem Gläschen ohne. Interessant: An der Marmelade sind nicht alle Zutaten in Bioqualität - alles außer die Himbeeren nämlich!

Wann der nächste Drop kommt und weitere Produkte zu haben sind, ist noch unklar.