Sein Königreich bringt kräftig Zinsen ein: König Charles III. darf sich im kommenden Jahr über ein fürstliches Einkommen von 132 Millionen Pfund – umgerechnet etwa 154 Millionen Euro – freuen

Über die Summe berichtet die britische Zeitung „The Guardian“ unter Berufung auf aktuelle Zahlen des „Crown Estate“, dem riesigen Immobilien- und Landportfolio der britischen Krone. Die Einnahmen des Monarchen stammen nicht etwa aus Steuern der Bürger, sondern aus den Erträgen des „Crown Estate“. Dazu zählen lukrative Immobilien in London, wertvolles Ackerland – und zunehmend auch der Meeresboden um Großbritannien. Denn genau dort boomt aktuell das Geschäft mit Offshore-Windparks. Als rechtmäßiger Besitzer dieses Gebiets vergibt der „Crown Estate“ Lizenzen an Energiekonzerne, die Windkraftanlagen errichten.

König Charles III. und Königin Camilla © Getty

Im Geschäftsjahr bis Ende März verzeichnete der „Crown Estate“ einen Gewinn von 1,1 Milliarden Pfund – mehr als doppelt so viel wie zwei Jahre zuvor (442,6 Mio. Pfund). Zwölf Prozent dieses Gewinns fließen direkt in die Finanzierung der Monarchie. Davon werden unter anderem königliche Residenzen wie der Buckingham-Palast saniert. Interessant: Trotz wachsender Einnahmen sank der Gesamtwert des Kronguts leicht – von 15,5 Milliarden auf rund 15 Milliarden Pfund. Während viele Landflächen und Immobilien in ihrem Wert stagnierten oder leicht verloren, legten zentrale Londoner Toplagen wie die Regent Street oder St. James’s leicht zu.

Garrick Club in London © Getty

Fazit: König Charles III. profitiert finanziell massiv vom grünen Wandel – und von seiner historischen Rolle als „Vermieter“ der Meere. Die Krone surft damit ganz vorne auf der Welle der Energiewende.