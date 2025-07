Nach Geheim-Treffen: "Neustart" für Prinz Harry?

Es tut sich etwas hinter den Mauern des Buckingham Palasts – und zwar leiser, aber nicht weniger bedeutend. Nach einem Geheimtreffen zwischen den Teams von Prinz Harry (40) und König Charles (76) scheint sich eine vorsichtige Annäherung abzuzeichnen

Royal-Expertin Rhiannon Mills von Sky News sieht in den jüngsten Entwicklungen mehr als nur diplomatische Höflichkeit. Das heimlich arrangierte Gespräch, das nicht direkt, sondern über Vertraute geführt wurde, könnte der Auftakt zu einer sanften Rückkehr in den Kreis der Royals sein. Mills betont: „Für beide Seiten ist es nicht schlecht, dass man über eine mögliche Versöhnung spricht.“ Harry, lange als schwarzes Schaf der Familie abgestempelt, könnte eine neue Rolle innerhalb des Königshauses einnehmen – nicht als Vollzeit-Royal, aber als engagierter Vertreter, der sich wohltätigen Themen widmet, wie einst seine Mutter Prinzessin Diana.

Prinz Harry in Angola © APA

Bruder William bleibt auf Distanz

Doch wo sich mit dem Vater erste Türen wieder öffnen, bleibt Bruder Prinz William offenbar weiter auf Konfrontationskurs. Laut Mills gäbe es keinerlei Austausch zwischen den Teams der Brüder, geschweige denn ein geplantes Treffen. Die Kluft scheint hier weiterhin unüberbrückbar.

© getty

Harrys kürzliche Reise nach Angola, wo er sich erneut für Landminen-Opfer einsetzte – ganz wie einst Diana 1997 – war für viele Beobachter mehr als ein Charity-Auftritt. Rhiannon Mills spricht von einem gezielten Schritt, um Harrys altes Image als empathischer, bodenständiger Royal zu reaktivieren: „Es soll uns daran erinnern, was er schon immer am besten konnte.“

In diesem Zusammenhang spielt auch sein neues PR-Team eine Rolle. Bei dem geheimen London-Meeting war Harrys neuer Pressesprecher ebenfalls anwesend – offenbar ein Strategiewechsel. Mills sieht einen klaren Plan: „Es fühlt sich an wie ein Neustart. Sie wollen ihn wieder aufbauen – ihn in dem zeigen, worin er wirklich gut ist.“

Fazit: Keine Rückkehr in die Royal-Frontlinie – aber ein Imagewandel?

© getty

Ein Platz im Zentrum des Königshauses scheint für Harry weiterhin außer Reichweite – insbesondere, solange das Verhältnis zu William so frostig bleibt. Doch mit dem Segen seines Vaters und einer neuen Strategie könnte Harrys Rolle als moderner, unabhängiger Royal im Hintergrund neu definiert werden. Es wäre ein Balanceakt – aber einer, den Harry offenbar bereit ist, zu versuchen.