Neues Porträt von Prinzessin Kate überrascht Royal-Fans

Während sich Prinz William und Kate, derzeit mit ihren drei Kindern – Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis – in die Schulferien zurückgezogen haben, sorgt ein neues Bild der künftigen Königin für Aufsehen. Trotz familiärer Auszeit wurde ein neues Porträt von Kate veröffentlicht

Fotograf Josh Shinner, in Royal-Kreisen kein Unbekannter, teilte das neue Porträt von Prinzessin Kate auf Instagram. "Ausgezeichnete Gesellschaft für einen sonnigen und grünen Spaziergang ... Danke @princeandprincessofwales", schreibt er zu dem Bild, das Prinzessin Kate ganz in Ruhe und umgeben von Natur zeigt. Mit verschränkten Armen, einem sanften Lächeln und direktem Blick in die Kamera strahlt die 43-Jährige große Gelassenheit aus. Um sie herum: sattes Grün, Zweige, Blätter – ein Setting, das für Natürlichkeit und Bodenständigkeit steht.

Obwohl Shinner keinen genauen Ort nennt, deuten Outfit und Hintergrund auf ein Datum hin: den 30. April 2025. An diesem Tag besuchten William und Kate im Rahmen eines zweitägigen Aufenthalts den Ardura Community Forest auf der Isle of Mull in Schottland. Dort war Catherine exakt so gekleidet wie auf dem nun veröffentlichten Foto – in einer Jacke mit Fischgrätenmuster, grünem Pullover, Rüschenbluse und goldener Halskette. Vieles spricht also dafür, dass das Bild direkt vor oder nach dem Waldspaziergang mit dem "Iona Ranger Service" aufgenommen wurde.

Ein vertrauter Fotograf hinter der Linse

Josh Shinner ist nicht zum ersten Mal für die Royals tätig. Bereits das diesjährige Geburtstagsporträt von Prinz Louis – veröffentlicht am 23. April – stammt aus seiner Kamera. Nun also Kate. Die stilvolle, zugleich intime Bildsprache Shinners scheint perfekt zur modernen, aber traditionsbewussten Linie des Paares zu passen. Dass dieses Porträt gerade jetzt erscheint, obwohl sich die Familie Wales in den Schulferien zurückgezogen hat, zeigt: Auch in ruhigeren Phasen bleibt Prinzessin Kate präsent – wenn auch dezent. Das Bild ist ein stilles Statement: für Familie, Naturverbundenheit und Beständigkeit in bewegten Zeiten.