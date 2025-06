Prinz Harry im Familienglück: Emotionaler Disneyland-Besuch mit Lilibet und Archie

Ein königlicher Ausflug voller Erinnerungen, Nostalgie und Familienfreude: Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) feierten den vierten Geburtstag ihrer Tochter Prinzessin Lilibet auf ganz besondere Weise – mit einem Ausflug ins Disneyland Anaheim - wo einst Diana mit ihm feierte

Der Besuch des Freizeitparks weckt Erinnerungen an einen der wohl schönsten Momente in Harrys Kindheit: Im August 1993 besuchte die damalige Prinzessin Diana gemeinsam mit ihren Söhnen Harry (damals 8) und William (11) das Walt Disney World in Florida. Die Tour durch den Park war ein privater Rückzugsort inmitten der Trennung von Charles und Diana. Besonders in Erinnerung geblieben: eine exklusive Fahrt auf dem damals legendären Splash Mountain, der für das royale Trio komplett gesperrt wurde.

Prinz Harry (v.l.) und Prinzessin Diana (h.r.) 1993 in Disney World © Getty ×

Fast genau 32 Jahre später ist es nun Harry selbst, der seine Kinder mit Disney-Magie verzaubert. Gemeinsam mit Meghan, Prinz Archie (6) und Geburtstagskind Lilibet verbrachte die Familie zwei Tage im Disneyland Anaheim. Meghan teilte eine emotionale Videomontage der Reise auf Social Media: Zu sehen sind Harry, Meghan und die Kinder auf dem neuen „Tiana's Bayou Adventure“, dem Nachfolger des ursprünglichen Splash Mountain, der 2024 eröffnet wurde.

Die Sussexes ließen sich das volle Programm nicht entgehen: Fahrten durch weitere Attraktionen, Treffen mit „Star Wars“-Sturmtruppen und der beliebten Eiskönigin Elsa – ein Disney-Traum wurde wahr. Als Highlight gab es eine zweistöckige Geburtstagstorte, inspiriert von „Arielle, die Meerjungfrau“. Eine liebevolle Geste, denn die rothaarige Disney-Prinzessin scheint Lilibets persönliche Favoritin zu sein – eine Hommage an ihre eigene Haarfarbe.

Unterlegt mit dem Klassiker „It’s a Good Day“ von Peggy Lee, ist das Video mehr als nur ein Urlaubsschnappschuss – es ist ein rührender Blick auf Harrys neues Familienleben fernab des britischen Hofes. Meghan dankte dem Park öffentlich: „Danke @disneyland, dass ihr unserer Familie zwei Tage purer Freude geschenkt habt!“

Ein königlicher Ausflug, der beweist: Auch fern der Krone lebt das Glück in kleinen, magischen Momenten – und manchmal findet es sich im Herzen eines Freizeitparks wieder.