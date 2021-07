Prinz William platzt der Kragen

Nach der Niederlage im EM-Finale zeigten sich einige britische Fußball-Fans von ihrer hässlichen Seite. Die englischen Spieler Bukayo Saka (19), Marcus Rashford (23) und Jadon Sancho (21) wurden im Netz aufgrund ihrer Hautfarbe auf das übelste beleidigt. Alle drei patzten bei ihren Elfmeter-Versuchen. Die rassistischen Beleidigungen einiger Fans gegenüber den Spielern in den sozialen Medien sind auch für Prinz William nicht zu ertragen und der britische Royal kocht vor Wut: "Ich bin angewidert von den rassistischen Beschimpfungen", twittert er am Montag.

Prinz William: "Ich bin angewidert von den rassistischen Beschimpfungen, die nach dem Spiel gestern Abend gegen englische Spieler gerichtet waren. Es ist völlig inakzeptabel, dass Spieler dieses abscheuliche Verhalten ertragen müssen. Es muss jetzt aufhören und alle Beteiligten sollten zur Rechenschaft gezogen werden. W"

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.



It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.



It must stop now and all those involved should be held accountable. W