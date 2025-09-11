Prinzessin Charlotte: Hier tritt sie in Fußstapfen von Mama Kate

Bei einem Termin mit der Jugendorganisation „Spiral Skills“ sprach Prinz William über seine Familie – und verriet dabei, welches besondere Talent Tochter Charlotte schon jetzt mit Mama Kate verbindet.

Prinzessin Charlotte (11) und Kate, Princess of Wales (43), haben mehr gemeinsam als nur ihr modisches Gespür.

„Charlotte ist ein echtes Talent am Klavier“

Bei einem Besuch der Jugendorganisation „Spiral Skills“ in London erzählte Prinz William (43), dass seine Tochter inzwischen Klavier spielt – genau wie ihre Mutter.

„Charlotte ist ein echtes Talent am Klavier“, berichtete William laut Medien. Musik habe in ihrer Familie einen hohen Stellenwert: Auch ihre Brüder George (12) und Louis (7) nehmen Musikunterricht. Nur er selbst sei in dieser Hinsicht außen vor, scherzte der Thronfolger: „Ich kann kein Instrument spielen.“

Mode und Musik als Gemeinsamkeit

Kate gilt seit Jahren als Stil-Ikone und beeindruckt nicht nur mit eleganten Auftritten, sondern auch mit ihrer musikalischen Seite. Sie selbst spielt Klavier – ein Hobby, das nun auch Tochter Charlotte für sich entdeckt hat. Damit tritt die Elfjährige nicht nur modisch, sondern auch musikalisch in die Fußstapfen ihrer Mutter.

Musik in Familie fest verankert

Die Liebe zur Musik ist bei den Cambridges offenbar fest verankert. Während William mit Humor seine eigenen fehlenden Fähigkeiten einräumte, scheint seine Familie ein harmonisches Ensemble zu bilden. Für die junge Prinzessin Charlotte könnte das Klavier zu einer ebenso wichtigen Ausdrucksform werden wie für ihre Mutter.