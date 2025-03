Rassismus- und Sexismus-Skandal um Prinz Harry

Die von Prinz Harry ins Leben gerufene Charity-Organisation sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert.

Prinz Harry kündigte Dienstagabend an, dass er von seiner eigenen Wohltätigkeitsorganisation zurücktreten werde, nachdem es zu einer „unvorstellbaren“ Kontroverse innerhalb der Organisation gekommen war – jetzt hat die Vorsitzende der Stiftung heftig zurückgeschlagen. Sentebale, das der Herzog von Sussex 2006 gemeinsam mit Prinz Seeiso von Lesotho ins Leben rief, um afrikanischen Waisen zu helfen, setzt sich für die Bekämpfung von Armut und AIDS in Lesotho und Botswana ein.

Harte Kritik der Charity-Vorsitzenden

Der Prinz reiste letztes Jahr nach Afrika, um die Arbeit der Organisation zu unterstützen, und nahm im Dezember stolz an einer Veranstaltung in New York teil. Harry hatte Sentebale in Gedenken an seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana mitgegründet. Doch gestern trat Harry aus Solidarität mit seinem Mitbegründer und dem gesamten Vorstand der Stiftung zurück, nachdem „die Beziehung zwischen den Treuhändern der Stiftung und dem Vorsitzenden des Vorstands irreparabel zerbrochen war, was eine unerträgliche Situation schuf“. Dr. Chandauka kritisierte, dass solche Menschen „dann die Opferrolle spielen und genau die Presse nutzen, die sie verachten“.





Anschuldigungen

Sie schoss in einer Reihe von Anschuldigungen gegen ihre Kollegen: „Für mich ist dies kein Eitelkeitsprojekt, von dem ich zurücktreten kann, wenn ich zur Rechenschaft gezogen werde. Ich bin eine Afrikanerin, die das Privileg einer Weltklasse-Ausbildung und Karriere hatte. Ich werde mich nicht einschüchtern lassen. Ich muss für etwas stehen. Ich stehe für die anderen Frauen, die nicht über die Mittel und Wege verfügen“, erklärt sie.

Kampf gegen Ungerechtigkeiten

Die Vorsitzende gibt sich kämpferisch: „Ich habe mich entschieden, mich Sentebale anzuschließen, vor allem als stolze Afrikanerin, die den Geist von Ubuntu - wem viel gegeben wurde, von dem wird auch viel erwartet - versteht. Alles, was ich bei Sentebale tue, dient der Wahrung der Integrität der Organisation, ihrer Mission und der jungen Menschen, denen wir dienen. Mein Handeln wird von den Prinzipien der Fairness und gerechten Behandlung für alle geleitet, unabhängig von sozialem Status oder finanziellen Mitteln", sagt sie.

Vertuschungsskandal?

Sophie Chandauka, eine in Simbabwe geborene Juristin, wurde letztes Jahr zur Vorsitzenden. Berichten zufolge waren die Treuhänder mit dieser Entscheidung sehr unzufrieden und wollten, dass sie zurücktritt, was sie dazu veranlasste, Klage einzureichen. Der Streit scheint von einer Entscheidung herzurühren, die Fundraising-Aktivitäten nach Afrika zu verlagern, woraufhin mehrere Schlüsselpersonen die Organisation verließen. Und nun behauptete Dr. Chandauka in einer explosiven Erklärung gegenüber Dailymail, es habe eine „Vertuschung“ innerhalb der Wohltätigkeitsorganisation gegeben und kritisierte „schwache Führung, Machtmissbrauch, Mobbing, Belästigung, Sexismus und Diskriminierung gegenüber schwarzen Frauen".