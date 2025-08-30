Royale Traumhochzeit: Prinzessin Marie Caroline gibt am Samstag ihr Ja-Wort in Vaduz

Am Samstag gibt Prinzessin Marie Caroline von Liechtenstein ihrem Partner Leopoldo Maduro Vollmer das Ja-Wort. Die royale Hochzeit findet in der Kathedrale von Vaduz statt

Am Samstag, 30. August, heiratet Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein ihren Partner Leopoldo Maduro Vollmer. Für das royale Ja-Wort öffnet sich die Kathedrale St. Florin in Vaduz, wo die Trauung um 11 Uhr beginnt. Die Messe wird von Bischof Benno Elbs zelebriert und findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das Brautpaar und die Fürstenfamilie freuen sich jedoch über alle, die dem feierlichen Ein- und Auszug vor der Kirche beiwohnen. Auf Schloss Vaduz folgt im Anschluss ein Empfang mit Familie, Freunden und Vertretern des Landes.

Prinzessin Marie Caroline mit Leopoldo Maduro Vollmer © Getty

Die Fürstenfamilie gilt als zurückhaltend und zeigt sich öffentlich meist nur am Nationalfeiertag. Für die Hochzeit machen die Liechtensteins nun eine Ausnahme. Marie Caroline verlobte sich im Herbst des vergangenen Jahres mit dem Investmentmanager. Beide verbindet auch ein akademischer Bezug: Leopoldo Maduro Vollmer studierte wie Prinz William und Prinzessin Kate an der St. Andrews Universität in Schottland.

Herkunft und Traditionen

Als Tochter von Erbprinz Alois und Erbprinzessin Sophie ist Marie Caroline das einzige Mädchen unter vier Kindern. Ihre Mutter Sophie stammt in direkter Linie vom letzten bayerischen König Ludwig III. ab. Bei der Hochzeit könnte die Braut eine der bekannten Familientiaren tragen, darunter die Habsburg Fringe Tiara, die Kinsky Tiara oder die Douglas Floral Tiara.

Kathedrale St. Florian in Vaduz © Getty

Obwohl die Hochzeit in Liechtenstein stattfindet, lebt Marie Caroline seit einiger Zeit in London. In einem Interview erklärte Erbprinz Alois, dass seine Tochter in der Modebranche arbeitet.