Routinierter Journalist und Ghostwriter erzählt, wie Zusammenarbeit war.

Harrys Biographie " Spare " zu deutsch "Reserve" dürfte das Königshaus nachhaltig erschüttert haben. Jedenfalls ist die Beziehung zwischen Harry und seinem älteren Bruder William und Papa Charles seitdem noch angeknackster.

Mit ein Grund, warum Harry bei der Krönung von Charles III. auf eine hintere Reihe verbannt wurde. Statt wie William und Kate in der ersten Reihe zu setzen, musste Harry in der dritten Reihe neben Jack Brooksbank, dem Mann seiner Cousine Eugenie Platz nehmen. Zu ihm hat er Vertrauen und ließ sich prompt darüber aus, wie er von seiner Familie behandelt werde ( lesen Sie alles dazu hier ).

War total verärgert

Nun hat sich einer geäußert, der Harry über Monate hinweg gut kennengelernt hat: J. R. Moehringer, jener Journalist, der Harry für seine Skandal-Bio als Ghostwriter diente. Er erzählt, wie heftig es während der Arbeit am Buch teilweise zugegangen sei: "Ich war total verärgert über Prinz Harry. Mein Kopf dröhnte, ich biss meine Zähne zusammen und erhob meine Stimme."

Fast beendet

Er habe sich dann gedacht, wie verrückt es sei, mit Prinz Harry zu streiten. Dieser aber "hörte nicht auf, seine Wangen begannen sich zu röten und er kniff seine Augen zusammen, da dachte ich mir: "Oh, hier könnte es gleich vorbei sein (mit der Zusammenarbeit Anm. der Red.)"

Finnegan Biden mit Oma Jill Biden © APA Olena Selenska, die ukrainische First Lady © APA Gäste sind schon eingetroffen © APA © APA © Getty Images © Getty Images © Getty Images Coldstream Guards sind heruasgeputzt © Getty Images © Getty Images © Getty Images First Lady Jill Biden feiert mit. Präsident Joe ist nicht gekommen.

Harry grinste ihn an

An einem frühen Sommermorgen 2021 sei es zu diesem wilden Geschreie übers Telefon gekommen zwischen Harry und J.R. Der Grund: Sie mussten die letzten Änderungen vornehmen und konnten sich nicht einigen. Es drehte sich um eine Aussage Harrys, die Moehringer als nicht passend für die Leserschaft empfand und auch nicht so wichtig. Schließlich, nach der hitzigen Diskussion, blieb Moehringers Version im Buch. Und Harry grinste ihn an: "Ich mag es, wenn du dich so aufregst!"