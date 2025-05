Ungesehene Bilder: Zum 7. Hochzeitstag gibt Meghan Einblick ins Familienalbum

Prinz Harry und seine Gattin Meghan vermeiden normalerweise, dass man die Gesichter ihrer Kinder sieht. Zum Hochzeitstag hat die ehemalige Schauspielerin eine Ausnahme gemacht.

Zum siebten Hochzeitstag am 19. Mai überraschte Herzogin Meghan ihre Follower mit einer emotionalen Geste: Erstmals seit Langem gewährte sie auf Instagram ganz persönliche Einblicke in das Familienleben mit Prinz Harry. In einer liebevoll gestalteten Fotocollage ließ sie ihre Liebesgeschichte Revue passieren – von der Schwangerschaft bis zu berührenden Momenten mit ihren Kindern Archie und Lilibet.

Ultraschallbilder

Die Aufnahmen könnten privater kaum sein: Ein Ultraschallbild, ein Foto mit rundem Babybauch, ein zärtlicher Moment, in dem Harry über das Neugeborene gebeugt ist – Bilder, die zeigen, wie tief die Verbundenheit dieser kleinen Familie ist. Auch spätere Familienmomente fehlen nicht: ein inniger Kinderkuss unterm Weihnachtsbaum, ausgelassene Malstunden im Garten, gemeinsame Strandspaziergänge im Sonnenuntergang.

Rührende Botschaft

„Sieben Jahre verheiratet. Ein Leben voller Geschichten“, schreibt Meghan unter dem Beitrag. Besonders auffällig ist, wie offen sie diesmal ihr Familienglück teilt – wohl eine bewusste Entscheidung, um ein Zeichen zu setzen: Für Zusammenhalt, für Rückbesinnung auf das Wesentliche und für einen neuen, versöhnlichen Blick auf das royale Kapitel ihres Lebens.

Harry und Meghan, die 2018 in Windsor geheiratet haben, sind mittlerweile vor allem durch ihr Engagement für soziale Gerechtigkeit, mentale Gesundheit und ihren Podcast bekannt. Doch mit diesen Bildern zeigen sie: Hinter all dem bleibt das Herz ihrer Geschichte – eine große Liebe, die getragen wird von Familie.