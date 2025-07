William und Charlotte fiebern bei Damen-EM live mit

Was für ein Fußballabend in Basel: Englands Frauen-Nationalteam ist erneut Europameister! Nach einem spannenden Finale gegen Spanien entschieden die Lionesses das Spiel im Elfmeterschießen für sich – und sorgten nicht nur bei den Fans, sondern auch beim britischen Königshaus für pure Gänsehaut

Mitten unter den jubelnden Zuschauern: Prinz William (43) und Prinzessin Charlotte (10), die das packende Match im St. Jakob-Park-Stadion live verfolgten – Seite an Seite mit Spaniens Kronprinzessinnen Leonor (19) und Sofía (18). Das royale Interesse am Spitzensport war unübersehbar – doch besonders William konnte seine Begeisterung am Ende kaum zügeln.

Prinz William und Prinzessin Charlotte © Getty

Nach dem entscheidenden Treffer durch Chloe Kelly (27) strahlte William über das ganze Gesicht. Bei der anschließenden Siegerehrung trat der Präsident der englischen Football Association selbst auf den Platz – und umarmte entgegen des königlichen Protokolls mehrere Spielerinnen. Schon 2022 hatte er sich beim damaligen EM-Sieg in London ähnlich emotional gezeigt.

Charlotte hautnah am Rasen dabei

Prinz William und Prinzessin Charlotte © Getty

Für Charlotte war es ein ganz besonderer Abend. Auch wenn sie offiziell nicht an der Siegerehrung teilnahm, durfte sie mit ihrem Vater nach dem Spiel den Rasen betreten. Ein emotionaler Schnappschuss aus der Instagram-Story des Prinz und der Prinzessin von Wales zeigt die beiden von hinten: William legt schützend den Arm um Charlotte, während sie gemeinsam das jubelnde Team beobachten.

Prinz William und Prinzessin Charlotte © Instagram

In einer weiteren Story gratulierten William und Charlotte auch schriftlich: „Was für ein Spiel! @lionesses, ihr seid Europameister und wir könnten nicht stolzer auf das gesamte Team sein. Genießt diesen Moment.“ Unterzeichnet ist der Beitrag mit: „W & Charlotte“ – ein seltener, aber umso persönlicher Gruß der kleinen Prinzessin. Für Charlotte war es der erste große royale Ausflug zu einem Fußballfinale – ein Erlebnis, das sie sicher nie vergessen wird.