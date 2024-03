Wirbel um erstes Kate-Foto: Internationale Agenturen löschen Bild

Der Kensington Palast wollte mit dem ersten Bild von Prinzessin Kate, anlässlich des Muttertages, ein positives Zeichen senden – doch jetzt sorgen mehrere rennomierte Foto-Agenturen mit der Bildlöschung für Aufregung.

Erstmals seit ihrer Bauch-OP im Jänner hat der Palast in London ein Foto von Prinzessin Kate veröffentlicht. Der Gesundheitszustand der 42-Jährigen war in den vergangenen Wochen zunehmend Gegenstand von Spekulationen. Das Bild, das zum britischen Muttertag am Sonntag auf dem X-Account (ehemals Twitter) des Kensington-Palasts gepostet wurde, ist der Nachrichtenagentur PA zufolge erst vor wenigen Tagen in Windsor entstanden. Darauf zu sehen sind Prinzessin Kate mit ihren drei Kindern.

Doch am späten Abend herrschte genau wegen dieses Fotos erneut Aufregung. Denn mehrere internationale Fotoagenturen, wie Reuters oder AP, löschten die Aufnahme wieder aus ihrer Datenbank. Die Begründung ist ein echter Schock: Die Journalisten wurden informiert, dass es "nach genauer Untersuchung" so scheint, als "wäre das Bild manipuliert worden".

Noch mehr Sorge um Kate

Was genau auf dem Bild die Agenturen vermuten lässt, dass das Foto eine Fälschung sei, wurde nicht bekannt gegeben. Nach dieser Enthüllung wird die Sorge um die 42-Jährige weiter wachsen.

Kate erholt sich Berichten zufolge in ihrem Zuhause Adelaide Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor. Dort dürfte auch das nun vom Palast veröffentlichte Foto entstanden sein. Ob es wie vom Palast wohl erhofft, die Spekulationen beenden wird, scheint aber fraglich.