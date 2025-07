Zuckersüß! Das schenkte Harry Meghan bei ihrem zweiten Date

Herzogin Meghan (43) hat wieder mal aus ihrem Privatleben geplaudert und dabei eine Tradition verraten, die sie seit Jahren mit ihrem Mann Harry (40) zelebriert.

Am amerikanischen Unabhängigkeitstag gibt es bei den Sussexes, wie das Paar in Großbritannien auch genannt wird, Cupcakes.

Damit habe sie ihr Liebster beim zweiten Date am 4. Juli 2016 überrascht, verrät Meghan. "Jetzt, all die Jahre später, machen unsere Kinder auch mit bei der Tradition", schreibt sie auf Instagram und teilt Fotos der aktuellen Cupcakes, eines Selfies mit Harry vom Date und des Küchleins, mit dem die Tradition begann.

Verhältnis zu Royals gilt als zerrüttet

Meghan verkauft inzwischen unter der Marke "As Ever" Marmelade und andere Luxus-Lebensmittel und hat eine Koch- und Backsendung bei Netflix. Vielleicht deshalb sehen die Bilder der jüngsten Cupcakes mit Beeren- und Creme-Dekor in den Farben der US-Flagge sehr viel appetitlicher aus als das Exemplar, das Harry einst mitbrachte.

Das Paar hatte im Mai 2018 auf Schloss Windsor mit großem Pomp geheiratet und galt damals als Traumpaar der britischen Royals. Doch bald kam die Ernüchterung: Harry und Meghan sagten sich 2020 von der britischen Königsfamilie los. Gemeinsam mit den beiden Kindern, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (3), leben sie in Kalifornien. Das Verhältnis zu den anderen Royals, besonders zu Harrys älterem Bruder Prinz William (43), gilt als zerrüttet.