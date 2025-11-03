Schüsse auf Büro: Shirin David äußert sich erstmals zu Vorfall

Shirin David äußert sich erstmals zu der Schießerei vor ihrem Büro in Berlin und richtet ihre Botschaft direkt an den Täter. Vermutet wird unter anderem, dass sie genau weiß, wer es war - die Ermittlungen sind der Person, die hinter den Schüssen steckt, jedenfalls auf der Spur.

Jetzt gerade ist Shirin räumlich aber weit weg - nämlich im Urlaub am Strand. Heute postete sie Bilder von ihrer Oase. Und nimmt erstmals Stellung zu der Person, die drei Schüsse auf ihre Büro-Eingangstür abgegeben hat.

© Instagram: shirindavid

Das erste Selfie von Shirin seit dem Horror-Vorfall:

© Instagram: shirindavid

Mehrere Schüsse auf ihr Büro

In der Nacht auf Freitag hat ein Täter, wie auch die Polizei bestätigte, gegen 00.50 Uhr mehrere Schüsse abgegeben. Drei Projektile sind in der Tür stecken geblieben. Brisant: Nur 15 Minuten zuvor hatte ihr Manager das Büro verlassen! Klar ist nun, dass ihre Mitarbeiter Angst haben - dem entgegenzuwirken hofft die Star-Rapperin und meldet sich über ihren Broadcast-Channel auf Instagram. Sie hoffe, dass „niemand einfach kündigt“.

Direkte Botschaft an Täter

Eine Ahnung scheint die Rapperin sehr wohl zu haben, wer dahinter steckt: „Wenn du jemanden schon auf unser Büro schießen lässt, dann hab‘ auch die entsprechende Haltung, dahinterzustehen, und blamiere dich nicht hinter Posts, die behaupten, dass das eine Inszenierung wäre.“ Ein Seitenhieb gegen eine Person aus der Szene, die niemand Geringeres sein könnte als...

Deutsch-Rap Krimi um Konkurrentin Loredana

Ihre größte Rivalin Loredana. Schon früher haben sich die zwei Rapperinnen in der deutschen Szene über ihre Songtexte Herabwürdigungen ausgerichtet. Denn kurz vor den abgegebenen Schüssen sprach Loredana in einem Live-Stream: „Wenn ich jemand sehe, und ich habe ein Problem mit ihm, dann haue ich ihm auf die Fresse.“

Ermittlungen um Loredanas Live-Stream und Schüssen

Wie die „Bild“ exklusiv berichtet, prüft sogar die Polizei derzeit, ob ein Zusammenhang zwischen dem Stream und dem Anschlag besteht. Der Anwalt von Lori äußerte gegenüber der „Bild“: „Sollte tatsächlich ein Ermittlungsverfahren geführt werden, wird sich meine Mandantin gegen den Vorwurf verteidigen. Loredana wird sich derzeit zu einem möglichen offenen Ermittlungsverfahren zu diesem Zeitpunkt noch nicht äußern.“