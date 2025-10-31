Schock um Shirin David: Schüsse auf Büro von Star-Rapperin

Aufregung in der Rap-Szene - auf Shirin Davids Büro-Eingangsbereich wurden mehrere Schüsse abgefeuert.

In der Nacht zu Freitag fielen Schüsse auf das Berliner Büro von Shirin David an der Kurfürstenstraße im Stadtteil Schöneberg, wie die deutsche "Bild" berichtet.

Drei Schüsse auf Eingangstür

Ein Unbekannter soll dem Medienbericht zufolge gegen 0.50 Uhr drei Schüsse auf die Glastür des Gebäudes, in dem die Rapperin und Unternehmerin ihren Sitz hat, gefeuert haben. Zwei Projektile blieben in der Wabd des Hausflurs steken, die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen noch. Verletzt wurde niemand.

Brisant: Erst 15 Minuten vor dem Vorfall soll ihr Manager das Gebäude verlassen haben.

Ermittlungen laufen

Die Polizei gab gegenüber der "Bild" an: Wir wurden heute gegen 7.15 Uhr von Zeugen alarmiert, dass Einschusslöcher am Eingang eines Gebäudes an der Kurfürstenstraße entdeckt wurden. Die Beamten haben vor Ort Projektile festgestellt. Aktuell gehen wir von Schusswaffengebrauch aus und ermitteln wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie Sachbeschädigung. Hintergründe und Täter werden bislang noch ermittelt.“