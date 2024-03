Shitstorm gegen 'Let's Dance'-Star wegen Babybauch-Fotos

Schockierende Hass-Kommentare im Netz

Es ist eine ganz besondere Zeit für Let's-Dance-Profi Renata Lusin, hochschwanger zeigt sich die 36-jährige regelmäßig auf Instagram um dort mit ihren Fans ihre Schwangerschaft zu zelebrieren.

Eine besondere Schwangerschaft für Renata, hatte sie doch erst im vergangenen Jahr ein Baby während dieser Zeit verloren.

Grausliche Kommentare unter Schwangerschafts-Foto

Doch die Freude die Renate gerade empfindet teilt leider nicht jeder mit ihr und so finden sich unter ihrem aktuellen Posting, sie zeigt sich im kessen Space-Outfit mit Baby-Kugel, dutzende unangebrachte Kommentare. Der Tenor: "Sie übertreibt"

Kommentare zum Fremdschämen

Scheinbar stoßen sich diverse Kommentatoren nicht nur am modernen Outfit der Profi-Tänzerin, sondern auch an der Häufigkeit mit der sie in letzter Zeit ihren Babybauch in die Kamera hält.

Ich weiss nicht warum man so intime Bilder zeigen muss.



Das Bild ist diesmal nicht ganz gelungen



Deine Bilder sind in letzter Zeit eher nicht schön !



Oh nee Renata, das wird jetzt zu viel.



Boah,so langsam nerven die zig gestellten Schwangerschaftsbilder!

Hat die kurz vor der Geburt nichts besseres zu tun als sich jeden Tag zur Schau zu stellen? Andere bekommen auch ein Baby, und?



Fans halten dagegen und stellen sich hinter Renata

Zum Glück gibt es allerdings auch Fans die zu Renata halten und sie gegen diese grauslichen Anfeindungen verteidigen.



Tolle Frau, wunderschöne Babybauch und eine stolze Mami,die ihn gern zeigt! Wo ist das Problem? Renata, du bist wunderschön. Genieße die Zeit mit der Babykugel und mach weiter so❤️ Alles Liebe für euch



Ich finde deine Bilder richtig schön ???????? Schwangerschaftsbilder kann man nicht genug haben und super, dass dir dein Körper so gefällt ???? Schwangerschaftsbäuche sind was schönes und vor allem, wenn die werdende Mutter so stolz darauf ist ????????



Ich finde diese Foto richtig schön das bleibt eine Erinnerung an deinen erstes Kindes, das vergisst man nicht es bleibt schöne Erinnerung, liebe Renata alles Gute Schätzchen



Bleibt zu hoffen, dass sich der ein oder andere zukünftig überlegt was er bzw. sie ins Netzt stellt. Hass-Kommentare wegen Schwangerschaftsfotos sind wirklich unterstes Niveau. Think Before You Post

© Getty ×