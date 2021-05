So heiß zeigt sich Nina Proll auf Instagram

Die Schauspielerin Nina Proll gibt auf Instagram Einblicke in ihre Yogapraxis. Fans feiern sie hierfür.

Sexy. Nina Proll räkelt sich auf der heimischen Terrasse und präsentiert ihren Zuschauern tiefe Einblicke in ihre Sportroutine.

Sonnige Yogastunde

Vom herabschauenden Hund, übergehend in die Plank-Position und am Ende springt Nina Proll in sogar in einen Yogi-Squat. Die Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle in den "Vorstadtweibern" bekannt ist, lässt ihre Zuschauer via Instagram an ihrer Yogapraxis teilnehmen.

Sommerliches Outfit

Proll trägt einen schwarzen Body und eine große Sonnenbrille. Ihre langen, blonden Haare wehen im Wind. #sonnengruss #yoga #einatmenausatmen #bewegungmachtglücklich schreibt die 47-Jährige als Hashtags unter dem Video. Prolls Fans sind begeistert: "Bist der Hammer" schreibt eine Userin und "Wow, sehr cool" ein weiterer Fan.