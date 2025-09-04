Stars und Co.: So prägte Armani die Modewelt

Armani übernahm den Anzugstil in die Damenmode. Seine Designs nahmen weltweiten Einfluss - unter anderem auch auf die Filmgeschichte.

In die Herrenmode brachte er dagegen weibliche Elemente wie weich fließende Stoffe und lässigen Schnitt ein.

Für den Film "American Gigolo" kleidete er auf diese Weise Richard Gere, in dem Streifen "Die Unbestechlichen" trug unter anderem Sean Connery seine Anzüge. Seine Roben sind von den roten Teppichen der Welt nicht mehr wegzudenken. Inzwischen kleidet er auch Staatsfrauen wie Italiens Premierministerin Giorgia Meloni.

Neben Anzügen wurde Armani ebenso für seine T-Shirts bekannt. Diese dürfen von Männern auch zum Blazer getragen werden. Die Farbpalette reduzierte er auf unauffälliges Grau, Beige und Dunkelblau. Damit setzte er sich in Kontrast zu anderen italienischen Modeschöpfern wie Gianni Versace, der das Neobarocke liebte und mit seiner auffallenden Mode in den 1980er- und 1990er-Jahren Armanis Gegenpol bildete.