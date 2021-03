Spätes Weihnachtsessen für Richard & Mausi Lugner

Nach seiner Krebs-OP holte Mörtel gestern sein Weihnachts-Dinner nach.

Erst konnte Ex-Frau Christina Lugner zu Weihnachten nicht dabei sein, dann wurde Richard Lugners Haushälterin positiv auf Corona getestet. Das geplante Truthahn-Essen zu Weihnachten lag somit auf Eis. Nach mehr als drei Monaten Verspätung war es gestern endlich so weit. Die Lugners trafen sich zum Weihnachtsessen und hatten nach Mörtels Krebs-OP gleich einen weiteren Grund zum Feiern.

Mörtel hatte Basaliom-Hautkrebs

Die Ärzte diagnostizierten dem Baulöwen Weißen Hautkrebs. Am Samstag musste Richard Lugner ins Spital, um sich einer Operation zu unterziehen. Der Eingriff verlief dabei problemlos. Lugner schildert oe24, wie die Operation ablief: "Ich bekam aus Vorbereitung eine schwache Transfusion, weil ich zuvor gefrühstückt habe. Dann wurde ich in OP-Saal gebracht, wo ich mit mehreren Stichen örtlich von Artur (Worseg) betäubt wurde. Die Umgebung der Wunde ist noch betäubt. In einer halben Stunde kann ich dann ins Büro fahren"