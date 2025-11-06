Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
Stefan Raab
© getty

TV-Tief

Stefan Raab: Quotenschlappe bei neuer RTL-Show

06.11.25, 20:27
Teilen

Stefan Raabs neue RTL-Show bleibt weiter hinter den Erwartungen zurück. Auch die aktuelle Ausgabe von „Die Stefan Raab Show“ konnte am Mittwochabend keine starken Quoten holen. Stattdessen sahen mehr Menschen einen alten Science-Fiction-Film auf Kabel Eins. 

Wie die Branchenseite DWDL.de berichtet, erreichte die jüngste Folge der „Stefan Raab Show“ am Mittwoch nur 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Zum Vergleich: Der 23 Jahre alte Hollywood-Film „The Core – Der innere Kern“ auf Kabel Eins kam mit 800.000 Zuschauern und 6,5 Prozent Marktanteil auf bessere Werte – und lag damit über Senderschnitt.

Promi-Gäste brachten auch keine Quote 

Auch bekannte Gäste halfen Raab nicht. In der aktuellen Ausgabe waren unter anderem „Euphoria“-Darstellerin Derya Akyol und Reality-Star Evelyn Burdecki zu Gast. Doch das Duo konnte keine neuen Zuschauer anlocken. Bereits in der Vorwoche hatte die Show aufgrund der Fußballübertragung schwächere Werte erzielt – und bleibt damit für RTL ein Quotenproblem.

Im Anschluss lief auch „Stern TV“ mit 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nur mittelmäßig.

ZDF mit „Aktenzeichen XY“ dominiert den Abend

Ganz anders sah es beim ZDF aus: Die neue Ausgabe von „Aktenzeichen XY… ungelöst“ mit Moderator Rudi Cerne war ein voller Erfolg. Die Folge, in der unter anderem der Tod des 8-jährigen Fabian thematisiert wurde, lockte 1,01 Millionen junge Zuschauer vor die Bildschirme und erreichte einen Marktanteil von 23,3 Prozent – den besten Wert des Jahres beim jungen Publikum.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden