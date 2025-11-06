Stefan Raab: Quotenschlappe bei neuer RTL-Show

Stefan Raabs neue RTL-Show bleibt weiter hinter den Erwartungen zurück. Auch die aktuelle Ausgabe von „Die Stefan Raab Show“ konnte am Mittwochabend keine starken Quoten holen. Stattdessen sahen mehr Menschen einen alten Science-Fiction-Film auf Kabel Eins.

Wie die Branchenseite DWDL.de berichtet, erreichte die jüngste Folge der „Stefan Raab Show“ am Mittwoch nur 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Zum Vergleich: Der 23 Jahre alte Hollywood-Film „The Core – Der innere Kern“ auf Kabel Eins kam mit 800.000 Zuschauern und 6,5 Prozent Marktanteil auf bessere Werte – und lag damit über Senderschnitt.

Promi-Gäste brachten auch keine Quote

Auch bekannte Gäste halfen Raab nicht. In der aktuellen Ausgabe waren unter anderem „Euphoria“-Darstellerin Derya Akyol und Reality-Star Evelyn Burdecki zu Gast. Doch das Duo konnte keine neuen Zuschauer anlocken. Bereits in der Vorwoche hatte die Show aufgrund der Fußballübertragung schwächere Werte erzielt – und bleibt damit für RTL ein Quotenproblem.

Im Anschluss lief auch „Stern TV“ mit 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nur mittelmäßig.

ZDF mit „Aktenzeichen XY“ dominiert den Abend

Ganz anders sah es beim ZDF aus: Die neue Ausgabe von „Aktenzeichen XY… ungelöst“ mit Moderator Rudi Cerne war ein voller Erfolg. Die Folge, in der unter anderem der Tod des 8-jährigen Fabian thematisiert wurde, lockte 1,01 Millionen junge Zuschauer vor die Bildschirme und erreichte einen Marktanteil von 23,3 Prozent – den besten Wert des Jahres beim jungen Publikum.