Am Freitagabend schickte das Publikum der Kennenlern-Show "Let's Dance" den ersten Promi samt Tanzprofi-Partner nach Hause. Während der Moderation kam es zu einem irritierenden Moment wegen eines pikanten Spruchs.

Am Freitag wurde die erste reguläre Live-Show von "Let's Dance" auf RTL ausgestrahlt. Es entschied sich welcher Promi mit welchem Profi tanzen wird und das erste Tanzpaar musste sich auch schon von der Show verabschieden. Das Publikum schickte Maria Clara Groppler und Tatarkin nach Hause. Wie auch in den vergangenen Jahren führten Victoria Swarovski (30) und Daniel Hartwich (45) als Moderatoren durch die Show. Während der Moderation kam es zu einem irritierenden Moment wegen eines pikanten Spruchs.

Swarovski irritiert mit schlüpfrigem Karotten-Spruch im TV

Swarovski hatte sich für ihren Kollegen für diese Show eine ganz besondere Überraschung einfallen lassen. Sie überreichte ihm plötzlich eine Karotte und sagte, sie hätten was zu feiern: "Wir sind 1184 Tage zusammen, also bei 'Let’s Dance'. Schokolade isst du ja offensichtlich nicht mehr so." Offenbar eine Anspielung auf den sichtbar schlankeren Hartwich.

Der Moderator übernimmt die Karotte und sagte: "Vielen Dank, ob ich die ganz schaffe?" Swarovski legt mit einem pikanten Spruch nach: "Beiß mal rein. Du willst nicht wissen, was ich mit der Karotte schon alles gemacht habe!" Hartwich antwortet: "Nein, das will ich wirklich nicht wissen."