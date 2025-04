Tesla-Terror: Elon Musk spricht öffentliche Drohung aus

Die Lage rund um Tesla spitzt sich dramatisch zu. In den Vereinigten Staaten mehren sich Angriffe auf Fahrzeuge, Verkaufsstellen und andere Standorte des Elektroauto-Herstellers. In sozialen Netzwerken überschlagen sich die Meldungen.

Jetzt meldet sich Tesla-Gründer Elon Musk selbst zu Wort – und wählt dabei deutliche Worte.

Gewalt gegen Tesla eskaliert – auch außerhalb der USA

In mehreren Bundesstaaten der USA kommt es seit Tagen zu Angriffen auf Tesla-Gebäude. Unter anderem wurden Cybertrucks angezündet, auf Autohäuser geschossen und sogar Molotow-Cocktails geworfen. Auch in anderen Ländern – etwa in Kanada, Mexiko und Teilen Europas – gibt es vereinzelte Berichte über Vandalenakte gegen Tesla. Die Täter zielen auf Standorte, an denen sich das Unternehmen öffentlich zeigt: Verkaufsräume, Parkplätze mit abgestellten Fahrzeugen, Ladesäulen oder sogar private Autos mit Tesla-Emblem.

Tesla became the target of the attackers.

They may not know why they are doing this, and there may be a lot of capital behind it.

Perhaps a plot against President Trump. pic.twitter.com/Gobqk2168B — Ernest Beier (@ezpcsystem) April 3, 2025

Der Auslöser der Unruhen liegt nicht allein bei Tesla als Firma, sondern bei Elon Musk persönlich. Seitdem der US-Präsident Donald Trump den Unternehmer zum Leiter einer neuen US-Behörde für Effizienz ernannt hat – mit dem Ziel, öffentliche Ausgaben drastisch zu kürzen – wächst in Teilen der Bevölkerung der Unmut.

Die sogenannte „DOGE“-Behörde (Department of Government Efficiency) streicht Budgets, Personal und Förderungen in zahlreichen Bereichen. Das sorgt besonders in sozial schwächeren Regionen für große Unzufriedenheit. Tesla, als Symbol für Musks Macht und Einfluss, wird zum Ziel des Protests.

Elon Musk droht auf "X"

Inmitten der hitzigen Debatte veröffentlichte Musk eine klare Drohung. Auf seiner Plattform „X“ (vormals Twitter) schrieb er in einem englischsprachigen Beitrag:

„Those who financed the attacks against Tesla will go to prison“

– auf Deutsch: „Diejenigen, die die Angriffe gegen Tesla finanziert haben, werden ins Gefängnis gehen.“

Those who financed the attacks against Tesla will go to prison — Elon Musk (@elonmusk) April 8, 2025

Damit wendet sich Musk nicht nur an direkte Täter, sondern auch an mögliche Geldgeber im Hintergrund. Ob bereits Ermittlungen laufen oder Beweise existieren, ließ er offen. Doch der Ton lässt keinen Zweifel: Musk will ein Exempel statuieren.