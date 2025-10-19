Tiefer Schmerz bei Lukas Podolski: "Holly ich vermisse dich!"

Der frühere deutsche Nationalspieler Lukas Podolski hat den Tod seiner Labrador-Hündin Holly bekanntgegeben. In einem Instagram-Beitrag teilte der 2014er Weltmeister mit, dass das Tier nach fast 15 Jahren an der Seite der Familie verstorben ist.



Der Fußball-Weltmeister Lukas Podolski erlebt einen schmerzlichen Moment: Seine treue Labrador-Hündin Holly ist gestorben. Ausgerechnet am Welthunde-Tag teilt der Ex-Nationalspieler die traurige Nachricht auf Instagram und berührt damit tausende Fans.

© Instagram/Lukas Podolski

Holly war fast 15 Jahre Teil der Podolski-Familie und hinterlässt eine große Lücke.

Eine treue Begleiterin für fast 15 Jahre



Holly begleitete Lukas Podolski und seine Familie von Anfang an – ihr Leben reichte vom Hochzeitsgeschenk bis zum treuen Freund in jedem Alltag.

© Instagram/Lukas Podplski

„Fast 15 Jahre an unserer Seite und jetzt mussten wir dich gehen lassen. Danke, dass du uns ausgewählt hast“, schreibt Podolski emotional. Die vielen gemeinsamen Reisen und Erlebnisse zeigen: Holly war mehr als nur ein Haustier.

Erinnerungen, die bleiben



Podolski teilt private Fotos mit seinen Fans: Holly als kleiner Welpe, kuschelnd mit ihrem Herrchen oder sogar im Trikot ihres Idols. Berühmte Persönlichkeiten wie Sophia Thomalla und Sally Özcan sowie zahlreiche Follower sprechen ihr Beileid aus – in den sozialen Netzwerken zeigen sich die Anteilnahme und der Trost der Community für den verlorenen Vierbeiner.

Der Abschied fällt schwer

Besonders bewegend: In seiner Instagram-Story veröffentlicht Lukas Podolski ein Bild von Hollys Halsband und Spielzeug mit der Nachricht „Vermisse dich“. Die letzten Erinnerungen sind voller Liebe und Trauer – Holly bleibt für Lukas Podolski und seine Familie unvergessen.