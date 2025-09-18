TV-Hammer: Stefan Raab fliegt aus RTL-Programm

Die Rückkehr von Stefan Raab ins Fernsehen war lange erwartet. Viele Fans freuten sich auf das neue Format bei RTL.

Doch bereits nach wenigen Tagen kam es zu einer überraschenden Wendung: Die „Stefan Raab Show“ wurde am vierten Tag kurzfristig aus dem Programm genommen.

Erfolgreicher Start am Mittwochabend

Stefan Raab meldete sich am Mittwochabend mit einer 15-minütigen Live-Ausgabe von „Die Stefan Raab Show“ zurück – und das mit großem Erfolg. Die Sendung erreichte einen Marktanteil von 9,2 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. In der besonders wichtigen Gruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es sogar 12,1 Prozent. Insgesamt sahen rund 1,2 Millionen Menschen ab 3 Jahren zu.

Unerwartete Programmänderung bei RTL

Für den Donnerstagabend deutete sich zunächst eine Änderung im RTL-Programm an. Am Ende der dritten Folge ließ Raab das Publikum wissen, dass die Show an diesem Tag entfällt. Stattdessen solle „Die Dennis Schröder Show“ laufen.

Auf Instagram veröffentlichte Raab dazu ein neues Logo und schrieb: „Meine Show wurde kurzfristig für morgen aus dem Programm genommen, morgen kommt um 20:15 "Die Dennis Schröder Show". Ich bin am Freitag um 20:15 wieder da. Hoffentlich. “

Hintergrund: Ein PR-Streich mit Sportbezug

RTL selbst erklärte in einer Pressemitteilung, dass Raab an diesem Abend die Show „Die Dennis Schröder Show“ präsentieren werde – als Hommage an den Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Schröder hatte mit dem Team kurz zuvor den Titel des Europameisters gewonnen. RTL kündigte das Format als ein „Feuerwerk der Unterhaltung“ an, bei dem Raab und Schröder gemeinsam für Stimmung sorgen sollten.

Gemischte Reaktionen der Fans

Die Resonanz der Fans auf die plötzliche Änderung war sehr unterschiedlich. Viele lobten Raab für seinen Humor und seinen typischen Stil. Kommentare wie „Einfach Raab Style [...] egal, was er macht, einfach gut!“ oder „Cooler Move … Dem Welt- und Europameister (Basketball) zur besten Sendezeit widmen! Verdient“ zeigen diese Sicht.

Andere waren jedoch enttäuscht. Kritische Stimmen meinten: „Ich dachte, Raab kommt mit neuen Ideen zurück. Aber das ist nur aufgewärmter Inhalt, über den fast nur er selbst lachen kann.“ Auch Vergleiche mit früheren Formaten tauchten auf: „Eine Late Night wie damals bei Harald Schmidt – das wäre mal wieder gefragt. Aber so wird das nicht lange halten.“