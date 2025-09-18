Stefan Raab sorgt für Penis-Eklat im Live-TV

Volle vier Minuten waren Penis-Kunststücke unzensiert zu sehen.

In der dritten Ausgabe der „Stefan Raab Show“ setzte der Entertainer am Mittwoch auf das Thema Nudisten. Im Publikum saßen Nacktaktivisten der deutschen NACKTionalmannschaft.

„Heute geht es nicht um Quote. Das hier ist eine Kunstaktion gegen das Penis-Patriarchat. Und da muss ich natürlich auch meinen Beitrag leisten. Ich finde: Manchmal muss man auch mitmachen.“ Zu erotischer Musik begann sich Raab auszuziehen, machte dann aber doch einen Rückzieher. „Ich hatte keinen Bock, dass Markus Lanz anruft und sagt ‚Guten Tag, du fetter Bastard.‘“

Dann kam es aber doch noch zu einem Penis-Eklat in der Sendung. Raab ließ via Instagram abstimmen, ob der Künstler „Puppetry of the Penis“ verpixelt oder unverpixelt auftreten soll. Das Ergebnis war dabei eindeutig. Der Puppenspieler durfte vier Minuten lang seine Penis-Kunststücke unzensiert zeigen.