TV-Sender überprüft jetzt alle Palast-Fotos

Das Kate-Gate um ein manipuliertes Foto nimmt kein Ende – jetzt will "CNN" alle Royal-Bilder vom Kensington-Palast überprüfen.

Foto-Skandal. Eigentlich ging es bei dem Bild darum die Öffentlichkeit nach Kates Bauch-OP im Jänner zu beruhigen, doch das Gegenteil war der Fall: Das am britischen Muttertag veröffentlichte Foto der 42-Jährigen mit ihren drei Kindern sorgte für noch mehr Aufregung, weil bekannt wurde, dass die Ablichtung manipuliert worden war. Laut "Daily Mail" seien insgesamt gleich 16 Stellen bearbeitet worden. Mehrere Nachrichtenagenturen zogen das Bild zurück. Prinzessin Kate gab zu mit Bildbearbeitung experimentiert zu haben und entschuldigte sich. Doch damit ist es offenbar nicht getan. Jetzt will der TV-Sender "CNN" auch alle anderen offiziell veröffentlichten Palast-Bilder überprüfen.

Der Sender berichtet: "CNN überprüft derzeit alle zuvor vom Kensington Palace bereitgestellten Handout-Fotos." Denn: Es sei "inakzeptabel, die Pixel eines Bildes zu verschieben, zu verändern oder zu manipulieren". Dies würde die Realität der Situation verändern, die das Bild dokumentieren soll.

"Vertrauen zerstört"

"Daily Mail" zitiert CNN-Mitarbeiter: "In der Vergangenheit wurden die Amateur-Fotos der Familie gut aufgenommen, wenn sie in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Aber in diesem Fall wurde das Foto auch an Medienorganisationen weitergegeben, und der Palast hat nicht transparent gemacht, dass es bearbeitet worden war". Laut CNN sei "das Vertrauen zerstört und die bestehende Beziehung beschädigt" worden.