»77 herrlich verrückte Menschen – von Gaga bis Geil!«

Diese Show feiert 77 einzigartige Persönlichkeiten

77 außergewöhnliche Menschen, 77 verblüffende Geschichten! Vom waghalsigen Flug durch die Tower Bridge über Zwillings-Schwestern mit demselben Mann bis hin zur Frau, die freiwillig die dreckigsten Wohnungen putzt - diese Show feiert echte Originale.

Mal zum Lachen, mal zum Staunen, immer überraschend. Was treibt sie an? Was können wir von ihnen lernen? Ein Abend voller Lebenslust, Wahnsinn und wunderbar verrückter Persönlichkeiten.