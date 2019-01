Auch in der neuen Staffel von ATVs "Teenager werden Mütter" gibt es einige Skandälchen und Enthüllungen.

Vicky liebt Frau

In der ersten Folge der mittlerweile schon 13. Staffel des Formates wurde die neue Liebe von Jungmama Vicky gezeigt. Die große Überraschung: Sie liebt eine Frau. Mit der Tirolerin Nadine dürfte die Mama einer dreijährigen Tochter die große Liebe gefunden haben. In sozialen Netzwerken freuen sich die Fans mit der feschen Wienerin.

Marcell

Doch es gibt auch Neuigkeiten zum Star der Sendung. Jungpapa Marcell, der mittlerweile vier Kinder von drei Frauen hat, machte durch seine direkte Art und seine Potenz in der Vergangenheit schon oft von sich reden. Auch dieses Mal wieder sorgt eine Aussage über ihn für Wirbel.

Erstes Mal

Die Stimme aus dem Off erzählt über den Jungpapa, es heißt, er habe sein erstes Mal bereits mit sieben (!) Jahren gehabt. Somit wäre er dabei noch jünger gewesen als seine Ex-Freundin Kerstin, die in der vergangenen Staffel meinte, mit neun Jahren den ersten Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Mittlerweile meldete sich Marcells Freundin Vanessa auf Facebook zu Wort, meinte, gar so früh hat der erste Sex nicht stattgefunden. Fakt dazu ist, der erste Geschlechtsverkehr muss früh stattgefunden haben denn: Bereits mit 14 Jahren wurde Marcell zum ersten Mal Vater...

"Teenager werden Mütter", jeden Dienstag ab 20:15 auf ATV