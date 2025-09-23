Alle Details: So läuft die neue Show von Stefan Raab

Die „Stefan Raab Show“ startet am Mittwoch ab 20:15 Uhr bei RTL – mit 75 Minuten Länge, Mitmach-Action und prominenten Gästen.

Ab Mittwoch geht die „Stefan Raab Show“ bei RTL in voller Länge auf Sendung. Nach ersten Kurzfolgen von jeweils 15 Minuten wird das Format künftig 75 Minuten dauern.

Die Show beginnt laut BILD-Informationen wie gewohnt mit einer Stand-Up-Nummer, in der Raab die rund 170 Fans im Studio begrüßt und aktuelle Gags präsentiert. Neben den skurrilen TV-Clips steht die neue Rubrik „Die Stefan Raab Show schenkt dir Zeit“ im Mittelpunkt. Dort erhalten Bewerber 45 Sekunden freie Sendezeit – ob Sänger, Comedians, Influencer oder Zuschauer mit Alltagsideen. Gefällt der Auftritt, kann das Studiopublikum per Abstimmung bis zu zwei Minuten Zeit zusprechen. Am Ende wird ein Sieger gekürt, der einen Preis von mindestens 1000 Euro gewinnt.

Auftakt mit Bodybuilding

Jede Ausgabe widmet sich einem Hauptthema. Zum Start dreht sich alles um Bodybuilding. Gast im Studio ist Markus „The German Beast“ Rühl, dazu tritt der 27-jährige Profisportler Urs Kalecinski auf.

Horst Lichter als Talkgast

Ebenfalls angekündigt ist Horst Lichter, Moderator von „Bares für Rares“. Er war in seiner Jugend selbst leidenschaftlicher Bodybuilder und erzählte 2020 in einem Promi-Special von „Wer wird Millionär?“, wie intensiv er trainierte – teilweise siebenmal pro Woche. Später erlitt Lichter zwei Schlaganfälle und einen Herzinfarkt, woraufhin er sein Leben grundlegend änderte.