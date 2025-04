Austro-Magier "Fab Fox" wird sensationeller Zweiter beim "Supertalent"

Mit viel Kreativität und einer gehörigen Portion „Magie“ sorgte "Fab Fox" für ein Herzschlagfinale bei "Das Supertalent“. Der Niederösterreicher verpasste haarscharf den ersehnten Sieg und wurde glänzender Zweiter und damit bester Magier in der Geschichte der Sendung

Für offene Münder und große Augen sorgte der niederösterreichische Magier "Fab Fox" beim Finale von „Das Supertalent“ bei RTL. Der 26-Jährige zeigte live auf der Bühne, dass Zeitreisen durchaus möglich sind, indem er Gegenstände aus dem Publikum auslieh, dann auf der Bühne verschwand, scheinbar in der Zeit zurückreiste und die Gegenstände unter dem Tisch von Jurymitglied Dieter Bohlen wieder in die Gegenwart zurückholte. Bohlen, der den jungen Magier stets als Favoriten sah, war fasziniert: „Damit kannst du sogar in Las Vegas auftreten!"

Austro-Magier "Fax Fox" im "Supertalent"-Finale © Stefan Gregorowius ×

Auch die anderen Jurymitglieder, Bruce Darnell, Tony Bauer und Ekaterina Leonova, wollten ihren Augen nicht trauen. Dieter Bohlen: „Ich verstehe es einfach nicht! Ich hab’s beim ersten Mal im Casting nicht verstanden, jetzt wieder nicht. Man ist einfach unheimlich gut unterhalten, Wahnsinn! Megageil!“ Schockverliebt in den Niederösterreicher zeigte sich Bruce Darnell: „Du hast das brillant gemacht! Ich möchte einfach zu dir kommen, weil ich es dir einfach sagen muss: ,Ich bin verliebt in dich. You are so amazing!“ Auch Tony Bauer fand die Show „unfassbar“. Bauer: „Ehrlich jetzt! Sag mal, wie das geht? Komm schon…“ Doch Fabian blieb standhaft, ließ sich nicht in die Karten blicken und von Ekaterina Leonova feiern: „Deine Show im Casting war krass geil! Und diese Show ist wieder krass geil! Einfach danke! Gratuliere!“

Knappste Entscheidung aller Zeiten

Austro-Magier "Fax Fox" im "Supertalent"-Finale © Stefan Gregorowius ×

Denkbar knapp war dann die Entscheidung, wer 2025 den Titel „Das Supertalent“ nach Hause nehmen durfte. Nur wenige Stimmen fehlten "Fab Fox" letztendlich zum Sieg, der an den deutschen Sänger Jayden Swingewood ging. Noch nie in der Geschichte der Show gab es so ein knappes Ergebnis. Zudem knackte er den bisherigen Rekord von US-Magier Dan Sperry, der 2012 nur Dritter wurde. FAB FOX nahm‘s sportlich: „Ich sehe diese Show wie einen spannenden Wettkampf – jede Stimme motiviert mich, immer weiter zu wachsen. Mein Dank gilt den großartigen Zuschauern, die mich angetrieben haben, und der Jury, deren unerschütterliche Unterstützung mir dabei geholfen hat, an mich selbst zu glauben. Das ist für mich der wahre Gewinn – der Glaube an eine gemeinsame, mutige Reise!“

Ab 12. September geht "Fax Fox" mit „Fabulous“ auf Österreich Tour

Austro-Magier "Fax Fox" im "Supertalent"-Finale © Stefan Gregorowius ×

Wegen der Dreharbeiten zum Supertalent musste "Fab Fox" die Tour verschieben. Im September 2025 startet er mit der größten Zaubershow Österreichs „Fabulous“ und verspricht den Fans nichts weniger als den magischsten Abend ihres Lebens im großen Las-Vegas Stil.